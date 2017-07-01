Bulaşık, çamaşır makinesi şişmanlatıyor

Teknolojinin gelişmesiyle vatandaşın daha az hareket etmesi ve fiziksel aktivitelerin sınırlanmasının, çocukların sokakta oyun oynamak yerine bilgisayar ya da televizyon başında vakit harcamalarının obeziteyi artırdığını ifade eden Dr. Mesut Polat, hastalığın insanları son derece tehdit eder hale geldiğini söyledi Dr. Polat, "Günümüzde obezite çok büyük bir problemdir. Türk halkının 3’te birinin obez olduğu düşünülüyor. Dünya üzerinde obezite sıralamasında yapılan istatistikte Amerika Birleşik Devletleri birinci, biz üçüncüyüz. Yani Türk halkı olarak obezite sıralamasında maalesef dünya üçüncüsüyüz. Bu da övünülecek bir şey değil. Bizim halkımızın az hareket etmesi, yağlı, tuzlu, hamurlu gıdalara düşkünlüğü malumdur. Eskiden pek göremezdik trafikte bayan şoförler çoğaldı. Erkekler yürümediği gibi bayanlar da yürümemeye başladı. Modern çağın vasıtaları sadece otomobil değil asansör, çamaşır ve bulaşık makineleri, bir takım temizlik robotları hanımlara çok büyük kolaylıklar sağladığı gibi fiziksel aktivitelerini de sınırlandırmıştır. Ayrıca lise çağındaki çocuklar eskiden sokaklarda oynar, futbola, spora giderdi. Şimdi bilgisayar ve televizyon başında çoğunlukla vakit geçiriyorlar. Ayrıca sigara içme alışkanlığının ilkokula kadar düşmesi ve uyuşturucu alışkanlığının artması gençlerimiz için de büyük bir tehlike arz ediyor” ifadelerini kullandı.
Özel Dünyam Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Polat, bütün sivil toplum kuruluşlarının devletle el ele verip obeziteye karşı savaş açılması gerektiğini de sözlerine ekledi.
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Teknolojinin gelişmesiyle vatandaşın daha az hareket etmesi ve fiziksel aktivitelerin sınırlanmasının, çocukların sokakta oyun oynamak yerine bilgisayar ya da televizyon başında vakit harcamalarının obeziteyi artırdığını ifade eden Dr. Mesut Polat, hastalığın insanları son derece tehdit eder hale geldiğini söyledi Dr. Polat, "Günümüzde obezite çok büyük bir problemdir. Türk halkının 3’te birinin obez olduğu düşünülüyor. Dünya üzerinde obezite sıralamasında yapılan istatistikte Amerika Birleşik Devletleri birinci, biz üçüncüyüz. Yani Türk halkı olarak obezite sıralamasında maalesef dünya üçüncüsüyüz. Bu da övünülecek bir şey değil. Bizim halkımızın az hareket etmesi, yağlı, tuzlu, hamurlu gıdalara düşkünlüğü malumdur. Eskiden pek göremezdik trafikte bayan şoförler çoğaldı. Erkekler yürümediği gibi bayanlar da yürümemeye başladı. Modern çağın vasıtaları sadece otomobil değil asansör, çamaşır ve bulaşık makineleri, bir takım temizlik robotları hanımlara çok büyük kolaylıklar sağladığı gibi fiziksel aktivitelerini de sınırlandırmıştır. Ayrıca lise çağındaki çocuklar eskiden sokaklarda oynar, futbola, spora giderdi. Şimdi bilgisayar ve televizyon başında çoğunlukla vakit geçiriyorlar. Ayrıca sigara içme alışkanlığının ilkokula kadar düşmesi ve uyuşturucu alışkanlığının artması gençlerimiz için de büyük bir tehlike arz ediyor” ifadelerini kullandı.
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