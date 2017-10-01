Bülent Urak vefat etti

İzmit Malta Mahallesi Onur Sokak adresinde ikamet eden emekli esnaf Bülent Urak (52) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Bülent Urak’ın cenazesi Şirinevler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.