Bulut: Hepimize büyük görevler düşüyor

AKP İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten çıkması için herkese büyük görevler düştüğünü söyledi

AKP Derince İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, İlçe Başkanı İbrahim Şirin ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıya Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, İlçe Başkanı İbrahim Şirin, İl Yöneticisi Nuri Güney, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Mamat ve Nurettin Işık, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tanju Yılmaz, belediye meclis üyeleri, mahalle başkanları, teşkilat yöneticileri ve partililer katıldı.

15 TEMMUZ SÜRECİ

Şehitlerimiz için saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda daha sonra 15 Temmuz sürecinde yaşanan olayları anlatan bir sinevizyon gösterisi ekrana yansıtıldı. Programda açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı İbrahim Şirin, 15 Temmuz sürecine vurgu yaparak “Ülkemizde oynanan büyük oyun, milletimizin feraseti, teşkilatlarımızın özverisi, meydanlarda süren demokrasi nöbetleriyle, cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın ve tüm devlet kadrolarımızın dik duruşuyla atlattığımız büyük bir badireydi” dedi.

“BİZİ YIKAMAZLAR”

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, konuşmasında ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten çıkması için herkese büyük görevler düştüğünü söyledi. Başkan Bulut, “Ülkemiz ne zaman bir ivme kazansa, birileri engel olmaya çalışıyor. Onun için bizim millet olarak sımsıkı birbirimize bağlanmamız, kenetlenmemiz lazım. Bir olduğumuz, iri olduğumuz, diri olduğumuz zaman kimse bizi yıkamaz” dedi.