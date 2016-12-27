Bulut, kimliğini değiştirdi, ya Derince’nin kimliği ne olacak?

Mesut Akbulut

2017’de yürürlüğe girecek olan yeni kimlik kartları için başvurular alınmaya başlandı. Bu kapsamda İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde yeni kimlik kartlarıyla ilgili bilgi alan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, işlemleri gerçekleştirerek ilçedeki ilk başvuruyu yaptı.

Vatandaşların yeni kimlik kartları için başvurularını nüfus müdürlüklerinden bizzat yapmaları gerektiğini belirten Başkan Bulut, “Derince’mizdeki ilk başvuruyu gerçekleştirdik. Yeni uygulama ülkemize, milletimize, ilimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Başvuru sırasında Derince İlçe Nüfus Müdürü Suat Demir de hazır bulundu.

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Derince İlçe Nüfus Müdürü Suat Demir, kimlik değişimiyle ilgili bilgi verdi…

Demir, bir dönem AKP’den milletvekili aday aday olmuştu…

Demir; “Kimlik değişimi için başvuruda bulunacak vatandaşlarımız nüfus müdürlüğümüze gelerek başvurularını bizzat buradan gerçekleştirebilirler.

Müdürlüklerde biyometrik bilgiler sisteme aktarılarak işlemler yapılıyor.

Belirlenen süre zarfı içerisinde de yeni kimlikler sahiplerine teslim ediliyor.

Yeni kimlik kartlarının kullanım süresi 10 yıl.

Sistemde adresi kayıtlı olan tüm vatandaşlarımız başvurularını herhangi bir nüfus müdürlüğümüzden gerçekleştirebilir.” dedi.

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Başkan Bulut, kendi kimliğini değiştirdi…

Kendisine hayırlı, uğurlu olsun diyoruz…

2004-2009 döneminde Derince Belediye Başkanlığı yapan Bulut, 2009-2014 döneminde başkanlığa ara verdi…

2014 seçimlerinde yeniden belediye başkanı oldu…

Bulut, 2.5 yıldır belediye başkanlığı yapıyor, ama vatandaş hizmetlerinden hiç memnun değil…

Bulut, 2.5 yıldır hep “YAPACAĞIZ” kelimesini kullanıyor, kendisinden bir de “YAPTIK” kelimesini duymak istiyoruz…

Yukarıda ifade ettiğim gibi kimliğini değiştiren Başkan Bulut’a hayırlı olsun diyoruz…

Başkan Bulut, keşke bir de Derince’nin kimliğini değiştirebilse…

Fatih Hastanesi ne zaman bitecek?

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın yanıtlaması istemi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi. Gebze’de yapımı bir türlü bitirilemeyen Fatih Devlet Hastanesi’ni TBMM gündemine taşıyan Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, sağlık yatırımlarının her zaman öncelikli olması gerektiğini belirterek, Darıca, Çayırova ve Dilovası’nda 1 milyon kişiye hizmet vermesi beklenen Fatih Hastanesi’nin yapımındaki gecikmenin çok sayıda vatandaşı mağdur ettiğini vurguladı. Kocaeli’nin nüfusu 1 milyon 800 bin civarında… Kocaeli’de yeni hastanelerin yapılması kaçınılmaz.

Pedallı konteynırlar

İzmit’in cadde ve sokaklarına pedallı çöp konteynırları yerleştiriliyor. İlk etapta şehrin 78 noktasına 138 adet pedallı plastik konteynır konuldu. Yetkililer, kapakları ayakla basılan pedalla açılan çöp konteynırların sayısını artıracaklarını belirterek, “yeni konteynırlarda kapaklarının açık kalma gibi bir durum olmayacak” dediler. Güzel bir uygulama. Kapağı elinle açacağına, alttan ayağınla pedala bas kapak açılsın…

Köseköy’de Halep’e yardım kampanyası

Köseköy Mahallesi sakinleri, “Köseköy Mahallesi Halep Yardım Kampanyası “ başlattı. Bu kampanya için Köseköy Mahallesi sakinlerinden oluşan bir komisyon kuruldu. Kartepe Kızılay işbirliği ile yapılan kampanyada, kuru gıda, battaniye ve çocuk bezi üzerine mahalle sakinlerinden yardım istendi. İş yerlerine yardım kampanyası ile ilgili olarak afiş asıldı ve evlere dağıtılmak üzere broşür basılıp Köseköy Mahallesi’ndeki evlere dağıtıldı ve kampanyanın tüm mahalleye duyurulması sağlandı. 5 günlük bir çalışmadan sonra bir TIR dolusu yardım malzemesi toplandı. TIR, önceki gün yola çıktı. Köseköy Mahallesi sakinleri böyle güzel bir kampanya ile birlik ve beraberlik içerisinde zor günler geçiren Haleplilere yardım etmenin mutluluğunu yaşadılar.

Derince Çenesuyu’nda sokak lambaları sönüyor

Derince’den gazetemize mail gönderen okurumuz, sokak lambalarının sabaha kadar yanmasını istedi. Okurumun gönderdiği mail şöyle; Çenesuyu Gaffar Okkan Caddesi’nde durum hep aynı. Sabah saat 07.15 gibi sokak lambaları sönüyor hava çok karanlık oluyor… Çocuklar o saatte okula gidiyor. Üstelik sokak köpekleri de karanlıkta daha çok havlıyor. Hava aydınlanana kadar lambalar yanmalı.” Sedaş’a duyurulur…

Serdar Mahallesi’nde, sokak lambaları gece gündüz yanıyormuş

Gazetemize mail gönderen okurumuz, gece gündüz yanan sokak lambalarıyla ilgili şikayetini dile getirdi. Okurumuz, sorunu şu şekilde özetledi;

Şehirde sokak lambaları gündüzde yanmaya devam ediyor, bunun parası kimin cebinden çıkıyor? İzmit Serdar Mahallesi Mutlu Sokak’ta ve Miralay Çocuk Parkı’nda 1 haftadan beri sokak lambaları yol ve parkta 24 saat gece gündüz yanıyor. Mahalle sakinlerinin 186 bildirmelerine rağmen, her hangi bir önlem alınmamıştır. Tasarruftan bahsederken, gündüz çok sayıda lambanın yanması, hangi akılla açıklanır? Enerjiyi çok üretmek ve bunun için çok para harcamak yerine, var olan enerjiyi tasarruflu kullanmak daha doğru değil mi? Dünya akıllı şehirlere giderken, bir insan sokağa girdiğinde bunu hissedip geçtiği yerlerdeki lambalar yanarken, ülkemizde sokak lambalarının gündüzde yanmasını ve vatandaşın şikayetine rağmen önlem alınmamasını kabul etmek mümkün değil. Vatandaşlarca bir kaç kere aranıldı fakat gereken yapılmadı, son çare olarak durumu mahalle sakinleri olarak medyaya bildirmeyi uygun bulduk. Günüz yanan lambaların bize bir zararı yok. Fakat milli kaynakların israfıdır, yazık günah, bir an evvel önlem alınmalıdır.”

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Mahalle sakini okurumuzun sokak lambalarıyla ilgili şikayetini dile getirdi. Gerisi SEDAŞ’a kalmış…