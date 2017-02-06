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Bulut ve Doğan, Türkiye Ekonomi Şurası’na katılıyor

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Bulut ve Doğan, Türkiye Ekonomi Şurası’na katılıyor
KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşecek olan ‘TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’na katılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, sektör meclislerindeki ve organize sanayi bölgelerindeki tüccar ve sanayicilerin karşılaştıkları genel, sektörel ve bölgesel sorunların ve çözüm önerilerinin görüşülmesi amacıyla ‘Türkiye Ekonomi Şurası’ düzenliyor. Bugün saat 11.00’de, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla düzenlenecek olan Türkiye Ekonomi Şurası’nda Kocaeli iş dünyasını temsilen Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan yer alacak. TOBB Konferans Salonu’nda yapılacak olan toplantıda, ticaret ve sanayinin önündeki engeller, çözüm önerileriyle birlikte paylaşılacak. 

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