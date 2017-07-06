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Bunalıma giren kişi kendini ağaca astı

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Bunalıma giren kişi kendini ağaca astı
Bunalıma giren 45 yaşındaki kişi kendini ağaca astı

İzmit Şirintepe Mahallesinde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası olan İlkay Son (45) önceki akşam Körfez Kirazlıyalı Sahilinde saat 23:00 sularında bir ağaca asılı olarak bulundu.  Maddi sorunları bulunduğu ve bu nedenle girmiş olduğu bunalım sonucu intihar ettiği tahmin edilen İlkay Son’un cenazesi, yapılan otopsi işlemleri sonrasında yakınlarına teslim edildi. Son’un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Giresun Eynesil ilçesine götürüldü. Ayrıntılar gelecek… 

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