Bundan iyisi Şam’da kayısı:0-0

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden Başiskele Doğantepespor sezonun açılış maçında İstanbul Beylikdüzü ile Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Stadı’nda karşılaştı.

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden Başiskele Doğantepespor sezonun açılış maçında İstanbul Beylikdüzü ile Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Stadı’nda karşılaştı. Çok önemli futbolcularının forma giyemediği temsilcimiz Doğantepe, güçlü rakibi ile 0-0 berabere kaldı

4 FUTBOLCU FORMA GİYMEDİ

Özcan ve Melih’in sakat, Onur Türk’ün cezalı ve Nijeryalı Ake’nin de oturma izninin yetişmediği Başiskele Doğantepespor, BAL 11. Grup ilk hafta maçında eski Kocaelisporlu Adem Çalık’ın forma giydiği ve çok ciddi bir kadro kuran İstanbul Beylikdüzü’nü ağırladı. Protokolün ve Başiskele halkının ilgi gösterdiği maç müthiş bir mücadeleye sahne oldu.

TEMPO ÇOK YÜKSEKTİ

Normal şartlardan çok daha küçük olan sahada oynanan futbol halı maçını andırdı. Bir birine çok yakın oynayan futbolcular 90 dakika boyunca sert ikili mücadeleler yaşandı, maçtaki temas oldukça çoktu. İki diri ve kuvvetli takımın mücadelesinde Doğantepe’nin yüzde yüz kaçırdığı pozisyon olmasa da, maçtaki enerjisi ve temposu alkışlandı.

MAÇ SIKIŞTI

Konuk ekibin, Doğantepespor sahasında alışmakta güçlük çektiği, oyunu kanatlara yayamadığı için sıkışan maçta sadece idare eden bir pozisyonda görülmesi dikkat çekti. Maçın en tehlikeli pozisyonu 82’de yaşandı. Ceza sahası önünde boş pozisyonda topa sert vuran Adem Çalık’ın şutu üst direğini sıyırıp auta çıktı. 0-0 sona eren maçın ardından iki takım da 1’er puana razı oldu.

DERİNCE TAKIMLARI MAĞLUP

Cumartesi mesaisinde Gebzespor, Maltepespor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Derincespor ise öne geçtiği maçta İnegöl Kurtuluş’a uzatmalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu. BAL 9. Grup’ta Çayırovaspor, Ayvalıkgücü ilesahasında 1-1 berabere kaldı. Belediye Derincespor ise Soma deplasmanından 1-0’lık mağlubiyet ile döndü. N Erdem ÖVÜÇ

BAŞİSKELE DOĞANTEPE:0

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ: 0

STAT: Şehit Ast. Ömer Halisdemir

HAKEMLER: Samet Kankeskin**, İsa Sütçü***, İsa Büyükduman**

BAŞİSKELE DOĞANTEPE: Önder***, Bayramcan***, Sercan***, Emirhan***, Volkan***, Murat Tiraki****, Enes*** (Özgür**), Orhan Şenmemiş****, Melih*** (Dk. 86 Mert?), Mert Erçakır*** (Recep Serkan**)

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ: Eray***, Mustafa***, Ufuk Erdem***, Burak***, Gür Efe**, Birkan**, Mehmet**, Semih** (Dk. 73 Ömercan*), Adem Çalık*** (Dk. 86 Yusuf ?), Blendi (Dk. 90 Mehmet?), Muhammed**

GOL: YOK

BAL 11.GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1.Gebzespor 1 1 0 0 2 1 3

2.İnegöl Kurtuluş 1 1 0 0 2 1 3

3.Bulvarspor 1 1 0 0 1 0 3

4.Sapanca Gençlik 1 1 0 0 1 0 3

5.Adapazarıspor 1 0 1 0 0 0 1

6.B.Doğantepespor 1 0 1 0 0 0 1

7.Beylikdüzüspor 1 0 1 0 0 0 1

8.Karasuspor 1 0 1 0 0 0 1

9.Kestel Belediye 1 0 1 0 0 0 1

10.Nilüfer Erdemli 1 0 1 0 0 0 1

11.DERİNCESPOR 1 0 0 1 1 2 0

12.Maltepespor 1 0 0 1 1 2 0

13.Beylerbeyi 1 0 0 1 0 1 0

14.Zaferspor 1 0 0 1 0 1 0

BAL 11.GRUP İLK HAFTA SONUÇLARI

Başişkele Doğantepe-İ.Beylikdüzü:0-0

Maltepespor-Gebzespor:1-2

İnegöl Kurtuluşspor- Derincespor:2-1

Sapanca Gençlikspor-Beylerbeyispor:1-0

Nilüfer Erdemlispor-Kestel Belediye:0-0

Adapazarı-Karasuspor:0-0

Kartal Bulvar-Bursa Zaferspor:1-0

2. HAFTA PROGRAM – 1 EKİM 15.00

Beylikdüzü - Beylerbeyispor

Derincespor - Başiskele Doğantepe

Kestel Bld. - İnegöl Kurtuluşspor

Karasuspor - Nilüfer Erdemli

Zaferspor - Adapazarıspor

Gebzespor - Bulvarspor

Maltepespor - Sapanca Gençlik

BAL 9.GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1.Modafen 1 1 0 0 2 0 3

2.Balya BLD 1 1 0 0 2 1 3

3.Alaşehir BLD 1 1 0 0 1 0 3

4.Çiğli BLD 1 1 0 0 1 0 3

5.Somaspor 1 1 0 0 1 0 3

6.Ayvalıkgücü 1 0 1 0 1 1 1

7.Çayırovaspor 1 0 1 0 1 1 1

8.Şile Yıldız 0 0 0 0 0 0 0

9.Havran Fatih 1 0 0 1 1 2 0

10.B. Derince 1 0 0 1 0 1 0

11.B Yeşilova 1 0 0 1 0 1 0

12.Yunus Emre 1 0 0 1 0 1 0

13.Kartalspor 1 0 0 1 0 2 0

BAL 9.GRUP İLK HAFTA SONUÇLARI

Çayırovaspor – Ayvalıkgücü: 1-1

Soma – Belediye Derince: 1-0

Kartalspor – Modafen: 0-2

Alaşehir Bld – Yunus Emre Bld: 1-0

Bornova Yeşilova – Çiğli Bld: 0-1

Balya Bld – Havran Fatih: 2-1

2. HAFTA PROGRAM – 1 EKİM 15.00

Belediye Derince - Şile Yıldız

Havran Fatih - Somaspor

Çiğli Belediye -Balya Bld.

Yunus Emre - B.Yeşilova

Modafenspor - Alaşehir Bld.

Ayvalıkgücü - Kartalspor

RESİM ALTLARI

BEYLİKDÜZÜ –

İstanbul Beylikdüzü güçlü bir kadro kurdu ve hedefini 3. Lig olarak belirledi.

ADEM –

Eski Kocaelisporlu Adem Çalık, Doğantepespor’a rakip oldu.

DOĞANTEPE –

Eksik bir kadro ile maça çıkan Doğantepespor ilk maçında berabere kaldı.

TARAFTAR –

Başiskeleli ve Doğantepeli taraftarlar ile birçok spor adamı maçı takip etti.

ONUR –

Geçen sezondan cezası olan Onur Türk, Beylikdüzü maçını tribünden izledi.

HAKEMLER –

Hakemler özellikle ikinci yarıda kötüydü.

MÜCADELE –

Sıkışık geçen maç bol temaslı geçti.

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U-12 FUTBOL LİGİ MAÇLARI… U-12 FUTBOL LİGİ MAÇLARI… U-12 FUTBOL LİGİ MAÇLARI…

YENİDOĞAN SERDAR: 2

YENİ KANDIRASPOR: 3

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Burak Erdem ***

YENİDOĞANSPOR: Muhammet ***, Yiğit **, Muhsin ***, Arda Dedeoğlu **, Sait **, Kaan ***; Arda Kışla **(Hamza **), Yasin ***

YENİ KANDIRASPOR: Mert ***, Talha *** (Yusuf Özkan**), Yusufcan ***, Berkan ***, Umutcan ***, Uğur ***, Ensar ***

GOLLER: Yasin (2)(Yenidoğan Serdar), Yusufcan (1), Talha (1), Umutcan (1)(Yeni Kandıraspor)

KANDIRA GB BLD.SPOR: 0

41 FUTBOL KULÜBÜ: 7

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: İnan Yavuz ***

KANDIRA GB BLDSPOR: Orhan **, Sinan **, Mert **, Reşat **, İsmail **, Berat ** (Mehmet Efe **), Doğukan **, Efe **, İsmail **

41 FUTBOL KULÜBÜ: Serkan ***, Eren *** (Mustafa Ensar **), Yağız ***(Miraç **), Emir ***, Taha ***, Yusuf ***, Alperen ****, Gökdeniz *** (Emirhan ***)

GOLLER: Alperen (4),Yusuf (3)

ÇAYIRTEPESPOR: 5

BAĞÇEŞMESPOR: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Muhammet Yasir Yağcı ***

ÇAYIRTEPESPOR: Beytullah ***, Hüseyin ***, Alperen ***, Emirhan ***, Fatih *** (Hasan ***), Kerem *** (Özgür **), Enes *** (Ensar ***), Yuşa *** (Alper **)

BAĞÇEŞMESPOR: Mert **, Furkan **, Ege ***, Berkay **, Asaf **, Yusufcan **, Fırat **, Alperen **

GOLLER: Alperen(1), Emirhan (1), Hasan (1), Ensar (1), Alper (1)

YENİ KOCAELİSPOR: 2

KYÖDSPOR: 2

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Mustafa Çalışkan ***

YENİ KOCAELİSPOR: Alper ***, Kazım ***, Ahmet ** (Melihcan **), Fatih ** (Efe **), Ömer *** (Hamza **), Agah *** (Kerem **), Kaan **, Melih ***

KYÖDSPOR:Yiğit Efe ***, Kerem ***, Yusuf Berk **, Muratcan ***, İsa **, İlker ***, Ömer **, Samet ** (Kayra **)

GOLLER: Agah (1), Melih (1) (Yeni Kocaelispor), İlker (2) (Kyödspor)

İZMİT YAHYA KAPTAN: 2

KARTEPE BLD.SPOR: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Soner Barut ***

İZMİT YAHYA KAPTAN: Ramazan ***, Ozan ***, Efe ***, Ömer ***, Emre *** (Mehmet **), Yavuz *** (Ayberk ***), Mustafa ***, Alpay *** (Berke **)

KARTEPE BLDSPOR: Mert ***, Berat **, Yılmaz ***, Mehmet **, Gürkan **, Emir ** (Bedirhan **), Ozan **, Furkan ***

GOLLER: Efe (1), Ömer (1)

HABER:Ahmet AKAY