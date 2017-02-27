Bunun adına “Profesyonellik!” diyorlar!

Kocaelispor bu haftada karşısında korkan bir takım buldu

Karacabey Birlikspor klasik düzenden şaşmadı zaman geçirme taktiklerini en iyi şekilde uyguladı. Maçın ilk dakikalarından itibaren oyunu soğutmak için elinden geleni yapan Bursa ekibine hakem Burak Özcan da “Buyur” dedi. İlk yarının sonuna eklenen 2 dakika çok şaşırttı. Kocaelispor 50. dakikada Oğuzhan ile golü buldu. Birkaç dakika sonra Burak Özcan rakibin kalecisine sarı kart gösterdi. Ancak konuk ekip futbolcuları basit tavırlarına devam etti. Profesyonelliği korkaklıkla karıştıran, dik oynamayı tercih etmeyen, futbolun son yıllarda modası olan yeşile uzanarak rekabetten kaçan Karacabey’e aldığı 1 puan hayırlı olsun.