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Burak da sınıra dayandı

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Burak da sınıra dayandı
Kocaelispor’da Erzin maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyordu.

Stoper Ali Keten, forvet Sinan ile orta saha oyuncuları Sefa Narin ve Mert Yavuz sarı kart gördükleri taktirde önümüzdeki hafta deplasmanda karşı karşıya gelecekleri zorlu Van Büyükşehir Belediyespor maçındaki takımdaki yerlerini alamayacaktı. Bu futbolcular sararmadı ve cezalı duruma düşmedi.

 

İKİ HAFTA SONRA RAKİP MANAVGAT

Ancak sınırdaki futbolcu sayımız 5’e çıktı. Burak Özbakır, Erzin Belediyespor maçında ilk yarıdaki bir pozisyonda yardımcı hakeme itiraz etti ve Nuri Karahançer’den sarı kart gördü. Özbakır bu sezon Karacabey Birlik ve Tekirdağspor deplasmanlarında sarı kart görmüştü. Kocaelispor iki hafta sonra sahasında Antalya temsilcisi Manavgatspor ile karşı karşıya gelecek.

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