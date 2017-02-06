Burak Özbakır alev aldı

Kocaelispor’da farklı Erzin galibiyetinde tüm futbolcular canla başla mücadele etti.

Bireysel performanslar açısından dakika alan tüm futbolcular formasının hakkını fazlası ile verdi. Bu futbolculardan birisi de Burak Özbakır’dı. Bu sezonun en formda isimlerinden birisi olan Özbakır, ilk gol öncesi Kadir Gezer’in Ali Keten’e attığı köşe vuruşunu kazandıran isimdi.

3 YILDIR KOCAELİSPOR’DA

İkinci golde Oğuzhan’a verdiği kafa pası ile golü attıran Özbakır, 3. golde de yine Oğuzhan’a sağdan milimetrik bir pas verdi. Fark yaratan bir futbol ortaya koyan Özbakır, her geçen gün üzerine katarak mücadelesine devam ediyor. Burak 3 yıl önce Kocaelispor’a Yomraspor’dan transfer edilmiş, Yeşil Siyahlılar ile ilk antrenmanına takımın Yozgat kampında çıkmıştı. 1993 doğumlu futbolcu Kocaelispor forması ile 63 maçta 14 gol attı.