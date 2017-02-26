Burhan Dilek'e veda...

Mustafa Küpçü

O’nun öyküsü 1955 yılında Bingöl’ün Kığı ( Yayladere) ilçesinin bir köyünde başladı.

Babası, yüzlerce kilometre uzakta, Derince Limanı’nda işçi olarak çalışıyordu. Öğrenimini sürdürebilmek için, 1964 yılı başında, 36 saatlik bir tren yolculuğu sonrası babasının yanına geldi.

Zor bir yaşam içinde okumaya çalıştı. Ortaokul ve liseyi bitirdi ama üniversite öğrenimi için para kazanmalıydı. Belediye Başkanı Erol Köse’ye ulaştı ve “geçici işçi” statüsünde çalışmaya başladı. Olanca gücü ile çalıştı ve Temizlik İşleri Müdür Yardımcılına kadar yükseldi. Bir yandan da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde öğrenimini sürdürmeye çalışıyordu.

1977 yılında Erol Köse’nin parti içinde “aday” olamaması, toplumsal bir tepkiye dönüşmüş ve Cevdet Bağdat belediye başkanı seçilmişti. Bağdat ve onun siyasal çizgisindeki kimi gençler de Erol Bey’in başkanlığı sırasında belediyede çalışırken yüksek öğrenimlerini sürdürmüşlerdi. Ama yeni yönetim Burhan Dilek’e aynı gözle bakamadı! İstifaya zorladılar ama çalışmadan yüksek öğrenimini sürdürme olanağı yoktu. Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı Burhan, bir gün eline çalı süpürgesini aldı, temizlik emekçileriyle beraber çalışmaya başladı. Gazeteci Eyüp Esen, bu dramatik olayı haber yaptı.

Hakkında “Disiplin Soruşturması” açtılar! Sonunda, sendikal tercihi nedeniyle 40’a yakın arkadaşıyla birlikte 1979 yılında iş akitleri feshedildi.

O bir emekçi çocuğu idi. Kendisi de çocukluk yıllarından itibaren emekçi olarak çalıştı. Sonunda “Avukat Burhan Dilek” oldu.

Sınıfına yakışan bir siyasal kimlik ve tercih gösterdi. 1988 yılı Mayıs ayında yapılan SHP İl Kongresi’nde “İl Yönetim Kurulu Üyesi” seçildi.

İşte, sevgili kardeşim Burhan Dilek’le yollarımız orada kesişti. İl Başkanı olduğum süre içinde O’nunla birlikte onurlu bir mücadele verdik.

“Aile dostu” olduk. Eşlerimiz ve çocuklarımız “arkadaş-kardeş” oldular.

Burhan Dilek, inancından, temel insani ve siyasal değerlerinden hiçbir koşulda ödün vermeyen, onurlu bir yaşam sürdürdü.

Geçtiğimiz Cumartesi sabahı bu güzel insanın “bedensel olarak” aramızdan ayrıldığı haberini öğrendiğimde öz kardeşimi yitirmiş gibi derin bir üzüntü yaşadım.

Burhan Dilek’in ailesi ve bu ülke için yapacağı daha çok iş vardı.

Kuşkum yok ki, “manen” unutulmayacak ve aramızda varlığını sürdürecektir.

Başta değerli eşi, kardeşim Gönül Hanım ve evlatları olmak üzere tüm akraba, arkadaş ve dostlarına sabırlar diliyorum.

Bu onurlu, ilkeli ve dürüst insanın anısı önünde saygı ile eğiliyorum.