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Burun ameliyatlarını etkileyen faktörler

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Burun ameliyatlarını etkileyen faktörler
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr.Bahadır Baykal, burun estetiğinin ülkemizde en sık yapılan estetik ameliyatlardan biri olduğunu belirtti.

Uzman gözüyle burun estetiği ameliyatlarını etkileyen faktörler hakkında değerlendirmelerde bulunan Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr.Bahadır Baykal, Burun estetiği yaptırmak isteyen birinin en büyük hatası sizce ne olur sorusuna, “Doğru doktor seçmemek olur. Mutlaka  burun  ameliyatları konusunda ihtisaslaşmış doktor seçimi yapılmalıdır. Bu durum sizi gereksiz yere ikinci kez bıçak altına yatmaktan korur.  Elbette hiçbir ameliyat için garanti yoktur, en iyi ellerde dahi % 5 oranında ikinci bir ameliyata gerek duyulabilir. Ama risk her doktor için aynı değildir.  Burun estetiği konusunda özelleşmiş, deneyimli, bu konuda eğitim almış ve dünyadaki gelişmeleri takip eden bir cerraha ameliyat olmanızla daha genel çalışan bir hekime ameliyat olmanız arasında risk yönünden de, başarı yönünden bir fark olması doğaldır” diye cevap verdi.

 

Bilimsellik ön planda

Op. Dr.Bahadır Baykal, Burun estetiğinde bilimsellik mi ön planda sanat mı, ya da el yeteneği mi? konusunda ise; “Elbette bilimsellik ön planda. Burnun her noktasına hakim olduktan sonra bu ameliyatta başarıyı sağlayabilirsiniz. Ancak güzellik algısı yeterince gelişmezse ameliyatlarınız tek düze olur ki, bu da aslında bilimle sanatın bir araya geldiği ameliyat rinoplasti için tercih edilemeyen bir durumdur. El yeteneğiniz yoksa zaten iyi bir cerrah olamazsınız. Psikiyatrik problemleri olanları bir kenara bırakırsak, telefon açıp “burun ameliyatı kaç lira? “ diye soran hastalara daima temkinli yaklaşıyorum.  Sanki bir ürün alırmışcasına fiyat araştırması yapan hastaların şunu bilmesinde fayda var, burnunuzun alacağı sonuç her cerrahta aynı değildir bu nedenle tecrübeli ve başarı oranı yüksek hekimlerin ücretleri belli bir standartın altında değildir. Burun estetiği kampanyasında kredi kartına taksitle ameliyat olan ancak burnu çöken, eğriliği artan o kadar çok hasta var ki; hasta bunları düzelttirmek için doktor doktor dolaşıyor. Sonuçta ucuza ameliyat olayım derken, sonraki ameliyatlar yüzünden estetik daha da pahalıya geliyor.  Başarı şansı ise azalmış oluyor. Unutmamak lazım ki;  dokunulmamış, ameliyat edilmemiş bir doku ile yapılan ameliyat daha güzel sonuç verir” diye konuştu.

 

En zorlayan ameliyat: Düzeltme ameliyatı

Op. Dr.Bahadır Baykal, cerrahi olarak en çok zorlayan ameliyatlar konusunda ise “Travma geçirmiş ya da daha önce ameliyat olmuş hastalara yapılacak olan düzeltme ameliyatlar. Bu hastalarda kulaktan ya da kaburgadan kıkırdak almak zorunda kalabiliyoruz, ameliyatlar uzun sürüyor ve başarı şansı her zaman yüksek olmayabiliyor. Tabii yüz asimetrisi olan hastaları da unutmamak lazım. Yüzün sol ve sağ yarımı simetrik olmayabiliyor, Ülkemizdeki insanların üçte ikisinde orta yüz deformitesi mevcut. Dolayısıyla burun kendi içinde orta hatta düz dursa bile yüzdeki asimetri nedeniyle karşı bakışta düz durmayabilir, gözlerin arasındaki mesafe eşit gözükmeyebilir, bu durum bazen sıkıntı yaratabilir. Ameliyat öncesinde hastayla konuşmak gerekir. Toplumumuzun çoğunluğunda yağlı ve kalın bir cilt dokusu mevcut. Maalesef bu yapı burun estetiğinde dezavantaj yaratır. Kendine göre problemler yaratır ve iyileşmesi uzun sürer. Kuzey Avrupa Ülkeleri ile kıyaslandığında daha sorunlu burnumuz var diyebilirim” diye konuştu.

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