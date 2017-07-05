Büyük beyinler olayları, küçük beyinler insanları tartışır…

Hakan Yağcıoğlu

Siyaset üstü, siyaset dışı, siyasetsiz söylemleri tabii ki rafa kalkacak…

Nasut Kayalı’nın dediği gibi Erol Köse geleneğinden gelen Kocaelispor’da, belediye ve siyasi iktidar her zaman ‘Koltuk değneği’ olacak galiba…

İki yıl boyunca siyasete sürekli direnen ve hiçbir siyasi oluşum içerisinde bulunmayan Bahri Yavuz ve Kocaelispor, 2008’den sonra yeniden AK Parti’yle ılımlı ilişkiler içerisinde bulunuyor...

Yavuz ‘Bugün biri çıksa bırakacağım” diyor…

Sözünün de arkasında duracağına eminim…

Ama ortaya çıkan kimse yok ki…

Kentkonut’la, Sırp’ların parasını ödemesiyle başlayan ilişki…

Nikaha kadar devam edecek gibi…

Kentkonut ile KEV tesisleri için yapılan anlaşmadan sonra, yönetime AK Partili isimlerin de girmesiyle, ilişki sürecini tamamlamış olacak…

Bahri Yavuz’un siyasetle işi yok…

Bunu üzerine basa basa defalarca söyledi…

Sefa Sirmen’in yola çıkardığı ve kendi tabiriyle de ‘Yarıda bıraktığı’ Yavuz, hayatta Ak Partili olamaz…

Ama yönetim ve kulüp, iktidar partisiyle işbirliği içine girecek gibi gözüküyor…

28 Temmuz’da yapılacak kongrede Ak Partili iş adamları ve parti yöneticilerini isimleri, kulüpte lanse ediliyor…

Nitekim, son yapılan kongrede, yıllar sonra AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve Büyükşehir Belediyesi eski genel sekreteri Tahir Büyükakın’ın bulunması, dedikoduları da artırmıştı…

Şimdi dedikodular gerçeğe dönüşüyor anlaşılan…

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Neyse anyayı da Konya’yı da ay sonunda göreceğiz…

Ama şunu kimse unutmasın ki…

Sonuçta, Kocaelispor siyasetten uzak kalamıyor…

Desteksiz yol alamıyor…

Halkın takımına, halk sahip çıkmıyor, sözcükler pankartlarda asılı kalıyor ve dolayısıyla ‘Koltuk değneği aramaya’ devam ediyor…

Kimse isimler üzerinden atıp, tutmasın…

Küçük beyinler insanları, büyük beyinler olayları tartışır…

Bizim de kişilerle değil, olaylarla ilgilenip, büyük fotoğrafı görmemiz gerekiyor…

‘Aksi halde körler sağırlar, birbirini ağırlar’ hesabı yol almaya devam ederiz…

Sonuçta da, kafasını kuma gömen ve kıçı açıkta kalan deve kuşları gibi, gelen vurdu, giden vurdu şarkısını söylemeye devam ederiz…

Unutmayın…

Kocaelispor Bahri Yavuz demek değildir…

Bunun çini de tüm sorumluluğu ona yıkmak, en basitinden insafsızlıktır…