Büyük bir eksiklikti... Sevinçle karşıladılar

Baç mevkiinde bulunan ve Ramazan ayı öncesi Kocaeli Valiliğince tadilat çalışması nedeniyle kapatılan Çınarlı Camii’nin yanına İzmit Belediyesi tarafından geçici mescit yapıldı

Caminin kapatılması üzerine İzmit Belediyesi’nce 100 metrekarelik mescittin yapılması bölge sakinlerince sevinçle karşılandı. Yaklaşık 70 bin lira harcanarak yapılan mescit sayesinde namazlarını rahat bir şekilde kılacaklarını söyleyen vatandaşlar “17 Ağustos 1999 depreminde camimiz hasar görüştü. Geçtiğimiz Ramazan öncesi de onarım için kapatılmıştı. Özellikle yaşlılarımız, yakında cami olmadığı için cemaatle namaz kılma konusunda sıkıntı çekiyordu. Sağ olsun İzmit Belediye Başkanımız bizlerin bu sıkıntısını yaptırdığı geçici mescit ile gidermiş oldu. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştular.