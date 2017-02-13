Büyük Birlik Partili’ler can verir de taviz vermez

Partisine ve Genel Başkanlarına saygısızca yazı yazanlara karşı çok sert açıklamalarda bulunan BBP İl Başkan Yardımcısı Remzi Kaya, “Büyük Birlik Partili’ler ve Mustafa Destici can verirler de taviz vermezler” dedi

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkan Yardımcısı Remzi Kaya, yaptığı basın açıklamasında partisine ve Genel Başkanlarına saygısızca yazı yazanlara karşı çok sert açıklamalarda bulundu. Kaya, açıklamasında “Kalemlerini başkaları için satanlar partimizin ismini o kirli ağızlarına almasın” ifadesine yer verdi.

“LİDERİMİZİ, ÇAMUR ATARAK YORDUNUZ”

Remzi Kaya, “Büyük Birlik Partililer; hiç kimseden destek görmeden, büyük fedakârlıklar göstererek ve çileler çekerek; lâkin gene de mefkûrelerini yürütmek için, tam 24 yıldan beri her türlü sıkıntıya katlanan tevazu ve fazilet âbideleridir. Şehit Liderimizi sürekli çamur atarak yordunuz, Genel Başkanımız Mustafa Destici’yi yormanıza, şanlı davamıza çamur atarak kirletmeye çalışmanıza müsaade etmeyeceğiz” dedi.

“TAVİZ VERMEYENLERİZ”

Kaya, “Alperen’ler, Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun davasının davacıları, Büyük Birlik Partili’ler ve Mustafa Destici can verirler de taviz vermezler. Biz bu güne kadar inandıklarımızı yaptık, inandıklarımızı yapmaya da devam edeceğiz. Bizler canını verip adaletten taviz vermeyenleriz. Hak ve hakikatten geri durmayanlarız. Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, bize zalimin karşısında “Elif” gibi dimdik, Allah’ın karşısında da, “Vav” gibi eğik olmayı öğretti” şeklinde konuştu.