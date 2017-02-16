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Büyük Birlik Partisi’nde şimdilik 2 başkan adayı var

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Büyük Birlik Partisi’nde şimdilik 2 başkan adayı var
BBP Kocaeli Teşkilatı Pazar günü kongre yapıyor. İl başkanı Nihat Yıldız’ın yeniden aday olmayacağı kongrede iki kişinin adı ön plana çıkıyor. Biri mevcut yönetimden Ercan Keleş diğeri ise Körfez İlçe Başkanı Mustafa Arha

Büyük Birlik Partisi il kongresi 19 Şubat Pazar günü parti il binasında yapılacak. 18 Ocak 2015 yılında göreve gelen Nihat Yıldız, Pazar günü yapılacak olan kongrede yeniden aday olmayacak.  150 delegenin oy kullanacağı kongrede yönetim ve üst kurul delegeleri seçilecek. Üst kurula toplam 25 kişi, yönetime ise 9 kişi seçilecek.

 

İKİ ADAYIN ADI GECİLYOR

BBP’nin Pazar günü yapılacak olan il kongresinde mevcut yönetimde bulunan ve HYUNDAİ’de çalışan Ercan Keleş’in ve BBP Körfez İlçe Başkanı ve geçtiğimiz dönem belediye başkan adayı olan Mustafa Arha’nın adı geçiyor.  BBP bu iki isimi teke indirmenin yollarını arıyor. Öte yandan BBP il başkanlığı için bir üçüncü kişinin de aday olabileceği konuşuluyor.

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