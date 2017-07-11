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Büyük ikramiye Kocaeli'ye çıktı

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Büyük ikramiye Kocaeli'ye çıktı
Milli Piyango'nun düzenlediği On Numara şans oyununda büyük ikmraiye Kocaeli'ye çıktı

Milli Piyango idaresi tarafından dün akşam çekilen sonuçlara göre, 46 bin 678 lira 65 kuruş değerindeki büyük ikramiye 6 kişiye çıktı. Ankara/ Çankaya, Antalya Korkuteli ve Döşemealtı, İstanbul/Esenler, Kocaeli/Gebze ve KKTC Merkez’de bayilerden çekilen 6 bilete talih kuşu kondu. Gebzeli talihlinin kuponunu Mustafapaşa Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi  No: 507/B adresindeki bayiye yatırdığı öğrenildi.

 

On numara kazanan şanslı numaralar şu şekilde:

04 14 15 30 32 33 34 35 36 38 39 40 42 45 48 52 61 64 65 74 75 80

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