Büyük ödül Kocaelili İzostil İnşaat’ın

Yapı sektörünün lider firmalarından Hekim Yapı AŞ; 12. bayi toplantısını, bu sene 9-12 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen organizasyonla birlikte Maxx Royal Golf Resort Otel'de gerçekleştirdi.

Toplantıda yurt içi ve yurt dışından gelen 160'tan fazla iş ortağını ağırladı. Toplantı şehitlerimizi anma töreni ile başladı.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Toplantının başlangıcında kısa bir açılış konuşması gerçekleştiren Hekim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öner Hekim, Hekim Yapı AŞ'nin başarısında emeği geçenlere ve bayilere özel teşekkürlerini iletti. Toplantıda ayrıca ciro sıralamasına göre ürün grupları bazında dereceye giren, ayrıca Hekim Yapı AŞ ile 10.yılını tamamlayan bayilere plaket ve özel ödülleri takdim edildi.

BÜYÜK ÖDÜL BU SENE KOCAELİ’DE

Yurt içi ve yurtdışından gelen bayilerin katıldığı organizasyonda Hekimpor grubunda birincilik ödülü Kocaeli’de faaliyet gösteren İzostil İnşaat ve Yapı Malzemeleri firmasına verildi. Yalıtım sektöründe 300’ü aşkın müşteri ağıyla Kocaeli ve çevre illerinde faaliyet gösteren İzostil İnşaat ve Yapı Malzemeleri firması adına büyük ödülü Genel Müdür Ahmet Karakoç aldı.

“HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK”

İzostil Genel Müdürü Ahmet Karakoç, Hekimpor grubunda ürün satışlarında Türkiye ciro birincisi olmaktan büyük gurur duyduklarını, bu gururun yaşanmasında emeği geçen tüm ekibine ve tüm müşterilerine desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini dile getirdi. Karakoç, “2016 yılı ocak ayı başında İzostil İnşaat olarak kendimize bir ciro hedefi belirledik ve bu hedefe ulaşmak için ekip olarak çok çalıştık. 2016 yılının zorlukla dolu olmasına rağmen, çalışarak ve emek vererek hedefimize ulaştık” diye konuştu.