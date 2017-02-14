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Büyük Sütlüce:9 Yiğit Konağı: 7

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Büyük Sütlüce:9 Yiğit Konağı: 7
Goller bahane, dostluk şahane felsefesi doğrultusunda Kocaeli Ardahan Büyük Sütlüce Köyü Derneği ile Yiğit Konağı Köyü özel maçta karşı karşıya geldi.

Dernek başkanları Mahir Işık ve Ahmet Karagöz dayanışma örneği sergilerken, güzel bir ortam oluştu. Maçtan sonra hep birlikte tatlı yendi ve bol bol sohbet edildi. Baykanlar “Dernek olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya  çalışıyoruz” dedi. Büyük Sütlüce sahaya Şeref, Sinan, Mahir, Eray, Metin, Selçuk Karabuga, Selçuk Işık kadrosuyla çıarken  9 gol attı.  Yiğit Konağı Köyü ise Ercan, Nazmi Tanrukulu, İnan, Murat, Reşat, Ufuk kadrosuyla çıktı ve 7 gol attı. Sinan 1, Mahir 2, Eray 3, Metin 1, Selçuk Karabuga 2, Nazım 3, İnan 2, Ufuk 2 gol attı.

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