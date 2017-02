Büyük zirveye KTO da katıldı

Türkiye Ekonomi Şurası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve ekonomiyle ilgili bakanların katılımıyla TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde yapıldı.

Düzenlenen Ekonomi Şurası toplantısında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu istihdam çağrısını yinelerken, “Dışarısı kötüleşirken içeride safları sıklaştırmalıyız. Reform ateşi parlasın ki masa başından ahkam kesen reyting şirketleri de mahcup olsun, utansınlar” diye konuştu.?TOBB’un organize ettiği Türkiye Ekonomi Şurası, M. Rifat Hisarcıklıoğlu’un ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Mehmet Şimşek ve Nurettin Canikli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi. Şuraya Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Meclis Başkanı Güngör Ayhan ile birlikte katıldı.

2016 DEĞERLENDİRMESİ

Artık 2017'ye baktıklarına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, yaşanan tüm çalkantılara rağmen özel sektörün son bir yılda 155 milyar liralık makine ve teçhizat yatırımı yaptığını, 141 milyar dolarlık mal ihracatı gerçekleştirdiğini, turizm, denizcilik ve müteahhitlik sektörlerinde 38 milyar dolarlık döviz geliri elde edildiğini kaydetti.

"VERGİ İNDİRİMİ GÜNDEME GELDİ "

Yaşanan olumlu gelişmelere rağmen sıkıntılar da bulunduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Türkiye ekonomisinin yüzde 80'i iç tüketimden kaynaklanıyor. Dünya ekonomisi ve küresel ticaret uzun bir süredir yavaşlamış durumda. Böyle bir ortamda iç piyasamızı canlı tutmak daha önemli hale geldi. Unutmayalım ki ekonomi bileşik kaplar gibidir. İstihdam için üretim, üretim için de iç tüketim şart. İleride daha büyük atılımlar yapabilmek için bugün eldekini muhafaza etme zamanıdır. Şimdi iç piyasayı canlı tutma zamanıdır. Hükümetimizin beyaz eşya, mobilya ve konut sektörlerindeki vergi indirimleri bu açıdan isabetli bir adım olmuştur."

"EN AZ ARTI BİR İSTİHDAM"

Son dönemde Hükümetin istihdamı, ticareti ve sanayiyi destekleme yönünde yeni adımlar attığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda vergisini düzenli ödeyenlere yönelik vergi indiriminin de gündemde olduğunu ifade etti.İş dünyasının moralini ve şevkini artıran tüm bu desteklerin ekonomiye ve yatırımlara yeniden ivme kazandıracağına inandığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, bu anlamda TOBB olarak son dönemde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başbakan Binali Yıldırım da, TOBB üyelerine hitaben, "Her bir üye bir kişiyi istihdam etse 1,5 milyon yeni iş alanı, yeni aş anlamına geliyor. İşte bugün burada Cumhurbaşkanımız da ifade etti, en az bir. Bu sayıyı artırdığımız zaman iki olunca 3 milyondan bahsediyoruz. Siz ekonomiyi büyütmek için, insanlarımıza yeni iş alanı oluşturmak için bir adım attığınızda biz de iki adım atacağız. Bu yükü sadece size taşıtmayacağız." dedi.

ERDOĞAN, “SİZLERİN GÖRÜŞÜ KIYMETLİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasında, "Yaşadıklarımız ve ortaya çıkan hakikatler bize, FETÖ, DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerinin başını tamamen ezmeden güvenle ve tam kapasiteyle yolumuza devam etmekte zorlanacağımızı gösteriyor." Ekonomiyle ilgili her adımı istişareyle attıklarını ifade eden Erdoğan, yine böyle bir istişare için bugün bir araya geldiklerini belirtti. Değerler sistemlerinde istişarenin çok farklı yeri olduğunu, istişareyle yollarına devam ettiklerini bildiren Erdoğan, iş adamlarının ülkeye, şehirlere, sektörlere ilişkin görüşlerinin daima kıymetli olduğunu söyledi.

ERDOĞAN’DAN ÖVGÜLER

İş dünyasının, TOBB çatısı altında temsil edilen kuruluşların, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında gösterdikleri sağlam duruş dolayısıyla takdiri hak ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi; "Sizlerden FETÖ ihanet çetesinin ülkemizin her yerinden olduğu gibi iş dünyasından da temizlenmesi hususunda daha fazla hassasiyet göstermenizi özellikle milletim adına bekliyorum. Yaşadıklarımız ve ortaya çıkan hakikatler bize, Türkiye'nin FETÖ, DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerinin başını tamamen ezmeden güvenle ve tam kapasiteyle yoluna devam etmekte zorlanacağımızı gösteriyor. Bu bakımdan sadece kendiniz için değil ülkeniz, milletiniz, özellikle de gelecek nesiller için yürütülen mücadeleye destek vermeniz şarttır. Ülkemizin ve milletimizin müreffeh, huzurlu, güçlü geleceği için bugüne kadar yaptıklarınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Artık şu gerçeği 80 milyon vatandaşımızın tamamının gördüğüne inanıyorum, Türkiye sınırları içinde ve dışında yaşanan gelişmeler sebebiyle tarihinin en kritik mücadelelerinden birini veriyor." Buna "yeni istiklal mücadelesi" dediklerini aktaran Erdoğan, "Çünkü bugün yaşadıklarımızı ancak Çanakkale ve Kurtuluş Savaşımızla mukayese edebiliriz. Sınırlarımızdan ekonomimize, huzurumuzdan refahımıza kadar her alanda yoğun saldırı altındayız." ifadesini kullandı.