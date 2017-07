Büyükakın'ın Bilecik'teki ilk işi o oldu

Yeni Valiler kararname ile Bilecik Valisi olarak atanan ve görevine bugün başlayan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ilk gün alışagelmedik bir olaya imza atarak tüm Bileciklilere cep telefonu numarası verdi ve “24 saat hizmetinizdeyiz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Büyükakın geçtiğimiz günlerde yayımlanan Yeni Valiler kararnamesi ile Bilecik Valisi olarak atanmıştı. Bilecik Valisi Büyükakın, bugün Bilecik Valilik binası bahçesinde vali yardımcıları, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilciler ve çok sayıda kurum müdürü tarafından karşılandı. Bir gün süreyle Bilecik Valiliği görevine bakan Vali Yardımcısı Hıdır Kahveci’nin karşıladığı Vali Büyükakın, valilik bahçesine gelen misafirleriyle tek tek tokalaştı. Ardından Valilik Toplantı Salonunda basın mensuplarına bir açıklama yapan Bilecik Valisi Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kuruluş ve kurtuluş şehri Bilecik'te görev yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hem Bilecik hem de kendisi için hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti.

"Bilecik’te böyle bir göreve getirilmiş olmak atanmaktan çok başkaca gurur vesilesi bizler için"

“Şüphesiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetinin ildeki en yüksek temsil makamı olan valilik görevi bizler için onur verici, bizler için kutsal bir görevdir. Bu görevi Bilecik’te yapacak olmaktan kuruluşun şehri, dirilişin şehri, kurtuluşun şehri Bilecik’te böyle bir göreve getirilmiş olmak atanmaktan çok başkaca gurur vesilesi bizler için. Ben öncelikle bizleri bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, değerli devlet büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum. Bilecik gibi güzel bir ilde hizmet etmek için güç ve gayret versin diye bize feraset versin diye, bize cesaret versin diye Rabbime niyaz ediyorum.”

“Bizler millete efendilik etmeye gelmedik, hizmet için geldik”

Konuşmasının devamında Bileciklilere seslenen Vali Büyükakın, “Bizler buraya atanarak geldik. Allah’ın izniyle bugünden itibaren adanarak çalışacağız. Tüm gücümüzle, tüm enerjimizle Bilecik halkı için çalışacağız. Bu geliş pazara kadar bir geliş değil, sanki mezara kadar burada duracakmışız gibi. Bir gönül bağıyla çalışacağız. İnşallah Bilecik’in bir evladıymış gibi, Bileciklilerin kardeşiymiş gibi, Bileciklilerimizin ağabeyi gibi, amcası gibi, buralı biri gibi tüm gönlümüzü vererek çalışacağız. Bizler millete efendilik etmeye gelmedik. Şeyh Edebali’nin nasihatlerinde belirttiği gibi; biz millete hizmet için geldik. Devlet millet için var, millet yoksa devlet yoktur. En yüce onların makamı Cenabı Allah’tan sonra en yüce meşruiyet makamı bu milletin bizzat kendisidir. Bizler meşrutiyetimize de, varlık kaynağımızı da bu milletin ta kendisinden alırız. Biz Allah’ın izniyle burada görev yaptığımız her gün ve dakika bunu unutmadan bu şuurla Bilecik’e hizmet edeceğiz” dedi.

“Gecenin 3’ünde de olsa, sabahın 5’inde de olsa çekinmeden arayabilirler”

Önem verdiği birkaç husustan bahseden Bilecik Valisi Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bunlardan birincisi çalışma arkadaşlarımdan isteyeceğim ilk şey, Şeyh Edebali’nin nasihatleri doğrultusunda bu kente hizmet etmek. Tüm yönetim kademesindeki arkadaşlarımla, tüm kamu hizmeti veren arkadaşlarımdan birinci isteğim Şeyh Edebali’nin nasihatleri doğrultusunda bu kamu görevini, bu kamu hizmetini, bu onurlu görevi yerine getirmeleridir. Birinci olarak bu hususa ihanet edilip edilmediği konusunda özenle takipçi olacağım. İkinci önemli husus kamu görevlileri hangi makamda olursa olsun, her şeyden önce halk için var iseler halka da açık onlara her an ulaşma imkanı veren bir mesafede durmaları gerekir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde idarecilik yaparken ben sosyal medya adresimden cep telefon numaramı paylaşmıştım. Burada da aynı şeyi yapacağım. Bu gelenekler içinde çok alışılmış bir şey değil. Hatta ilk bu fikri arkadaşlarımla paylaştığımda çok arayan olur, rahatsız eden olur gibi kaygılarını dile getirdiler. Ama ben Kocaeli’de bunu yaptığımda sadece 5 kez telefon aldım. Gecenin 3’ündeydi, 5’indeydi ama gerçekten acil telefonlardı. Devletin varlık sebebi bu. Devletin varlık sebebi bu milletin huzuru, refahı, mutluluğu. Devlet bunu yapamadıktan sonra devletliliği sorgulanır. Onun için erişilebilir olmak zorundayız. Tabi ben cep telefonumu sizlerin aracılığıyla tüm Bilecikli hemşerilerime duyurmak istiyorum. 0532 572 11 11. Acil olmak kaydıyla ilgili mercilere öncelikli olarak erişme konusunda hassasiyet gösterilmek kaydıyla gecenin 3’ünde de olsa, sabahın 5’inde de olsa çekinmeden arayabilirler” dedi.

“Bu kentte gece karnı aç yatan açlıktan uyumayan bir insan varsa maaşı boğazımızdan geçirmek bizlere haramdır”

Son olarak Hz. Ömer’in sözlerinden örnek veren Vali Büyükakın, “Bizim varlık sebebimiz bu. Hz. Ömer der ya ‘Kenarı Dicle de bir kurt bir kapsa koyunu, yine hak ilahi ondan Ömer’den sorar.' Bu kentte gece karnı aç yatan açlıktan uyumayan bir insan varsa, yalnız olduğu için ağlayan bir çocuk varsa bu makamlarda oturmak bu makamlarda oturmanın karşılığında almış olduğumuz maaşı boğazımızdan geçirmek bizlere haramdır. Allah’ın izniyle bu konulara öncelikle hassasiyet gösterip, çalışacağız” dedi.