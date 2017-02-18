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Büyükanne maaşlarına başvuru süresi uzatıldı!

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Büyükanne maaşlarına başvuru süresi uzatıldı!
Bakan Müezzinoğlu tarafından duyurulan ve yoğun ilgi gören büyükanne maaşlarının başvuru süresi 20 Şubat'a kadar uzatıldı

Dünyada ilk defa uygulanacak olan ve büyük yankı uyandıran büyükanne maaşlarının başvuru süresi uzatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından duyurulan büyükanne maaşları; ücretin durumuna göre, ikinci üçüncü çocuğunun olmasına göre, doğumun normal veya sezeryanla yapılıp yapılmamasına göre, büyükannenin yaşına ve sağlık durumuna göre belirleniyor. Dün apılan açıklamaya göre; büyükanne maaşlarının başvuru süresi 20 Şubat'a kadar uzatıldı.

 

BÜYÜKANNE MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türk vatandaşı olmak,

Belirlenen illerde ikamet ediyor olmak,

Çocuk ve annenin aynı evde, büyükannenin ise aynı il sınırları içinde ikamet ediyor olması,

Başvuru tarihi itibarıyla bakımı üstlenilecek çocuğun 3 yaşını doldurmamış olması,

Annenin en az 18 yaşında olması,

Annenin özel sektörde, iş sözleşmesine tabi ve sigortalı olarak bir işte fiilen çalışıyor olması ve destek süresi boyunca işten ayrılmaması(sigortalı adına Sosyal Güvenlik Kurumu'na en az 360 tam gün prim ödenmiş olmalıdır.),

Annenin 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenen analık hali izin süresini (doğum sonrası 8 hafta) geçirmiş olması ve başvuru tarihinde fiilen çalışıyor olması,

Anne ve babanın ücret gelirinin belirlenecek üst sınırı aşmaması,

Annenin işvereni ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlık ilişkisinin bulunmaması,

Karşılıksız desteğin verildiği süre boyunca çocuk bakımı amacıyla ayrıca bir bakıcı istihdam edilmiyor olması,

Büyükannenin çocuk bakımını engelleyecek fiziksel veya ruhsal rahatsızlığının bulunmaması.

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