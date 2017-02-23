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Büyükşehir, Akademi Lise eğitim zincirine Gölcük’ü de ekledi

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Büyükşehir, Akademi Lise eğitim zincirine Gölcük’ü de ekledi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın en önemli projelerinden olan Akademi Lisenin Gölcük şubesini açmaya hazırlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ve Gebze’nin ardından şimdi de Gölcük ilçesinde Akademi Lise’nin şubesini açmak için çalışmalara başladı. Daha önce Akademi Lise için İzmit’e gelmek zorunda kalan Gölcüklü gençler, kısa bir süre sonra kendi ilçelerinde bu imkandan yararlanma fırsatı bulacak. Akademi Lise Gölcük Şubesi önümüzdeki günlerde hizmete girecek. Gölcük Akademi Lise, Adnan Menderes Bulvarı Dumlupınar Mahallesi’nde hizmet verecek. Bin 650 metrekarelik alan üzerindeki dört katlı binada eğitim verecek olan Gölcük Akademi Lise içinde 7 derslik yer alacak. Binada bir el sanatları atölyesi, kütüphane, internet ve bilişim dersliği, öğretmen, idareci ve rehberlik odaları, şark köşesi, kafe ve bekleme salonu ile mescitler bulunacak.
Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Akademi Lise’de bunun yanı sıra birbirinden önemli etkinliklerin yer almasına da olanak sağladı. Bu amaçla bina içinde bir okçuluk sınıfı açılacak. Bina içinde ayrıca fitness salonu yer alacak. Gençler, derslerinden arta kalan zamanlarda hem ata sporunu öğrenecek, hem de spor imkanı bulacak. Bu nedenle binada duşlar ve soyunma odaları da yer alacak. Gölcük Akademi Lise’den Gölcük’ün yanı sıra çevre ilçe ve beldelerdeki gençler de yararlanabilecek.
Öte yandan Gölcük Akademi Lise binasındaki hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gölcük Akademi Lise, binadaki çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete açılacak. Gölcük Akademi Lise’den Gölcük’ün yanı sıra çevre ilçe ve beldelerdeki gençler de yararlanabilecek.

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