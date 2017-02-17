Büyükşehir Belediyesi meclisinde Kent Konut raporu

Büyükşehir Belediyesi şubat ayı olağan meclis oturumunda Kent Konut gündeme geldi. Sayıştay raporunun sonuç olmadığı belirtildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda yapıldı. Meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu başkanlık yaptı. Meclis oturumunda 114 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

ADLİYE BİNASI YAPILACAK

Meclise verilen ek gündem maddesinde KBB Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu “Yeni adliye binası için uzun zamandır yer aranmaktadır. Kocaeli Adliye binası yetersiz durumdadır. Kent genelinde yer araştırması yapılıyordu. Kartepe İlçesi’nde Köseköy’de eski askeri alan 170 dönüm alan adliye binası olarak ayrıldı. Ayrıca 50 dönümde metro istasyonu olarak ayrıldı” dedi.

CHP’DEN SORU ÖNERGELERİ

CHP grubu tarafından meclise verilen soru önergelerinde, belediyede 500 kişinin çalışanına usulsüz yüzde 20 indirim yapılmış, 12 Milyon 550 bin 787 TL kurum zararı vardır. Buna neden olanlardan tahsili gerekiyor diyor. Ucuz konut alanlar kimlerdir? Ucuz konut alanlardan bu zarar tahsil edilmişmidir? Tuana ve Yıldız Konutları gibi konutlarda vadeli yapılan satışlara da keyfi yüzde 25 kadar peşin indirim yapılmış 11 Milyon 719 bin 101 TL kurum zararının ilgililerden tahsili gerekiyor. Bu indirim yapılan kimlerdir? Sorularına cevap istediler.

KENT KONUT SAVUNMASI

Başkan Karaosmanoğlu “Kent Konut 13 yıllık şirketidir. 10 binin üzerinde konut yapmıştır. Kent Konut milletin malıdır. Konut yapmakla yükümlüdür. Hasılat paylaşmak şeklinde çalışma yapılmaktadır. Sayıştay denetiminden geçmektedir. Bazen farklı raporlar gelmektedir. Bazı konular tenkit edilmektedir. Sayıştay genel kuruluna da gönderiliyor. Bu kurulda kabul edilmez ise rapor onaylanmıyor. Farklı isimler de denetime gelmektedirler. Raporlar internet ortamında yayımlanmaktadır. Hiçbir şirketimiz bilerek elde ettikleri haksız kazanç söz konusu değildir. Bazı işlemlerde teknik hata olabilir. Yanlış işlemlerde olur. Yanlış hesap Bağdat’an döner. Burada ki denetçilerin yazdığı rapordan dolayı bir kurumu lekelemek doğru değildir” dedi.

KESİN RAPOR DEĞİLDİR

Genel Sekreter Doç.Dr.Tahir Büyükakın Kent Konut hakkında meclise bilgi verdi. Büyükakın “Sayıştay denetçisi kurumun harcamalarını mevzuata göre inceler. Kamu zararı tespit edilmesi durumunda kişi borcu çıkarılarak tazmin edilir. Fuar Müdürlüğü’nün devri noktasında 13 Milyon 786 bin TL kamu zararı bize çıkartıldı. Daha sonra yapılan incelemede haklı olduğumuz ortaya çıktı. Sayıştay tarafından yapılan denetimler denetçinin düşünceleridir. Bağlayıcı değildir. Danıştay mahkemeleri tarafından son karar verilmektedir. Suç duyurusu diye bir şey yok. Sadece 2015 yılına bakılmadı. 8 yıl geriye gidildi. 8 konudan bahsedildi” açıklamasında bulundu.

İDDİALARA CEVAP VERDİ

8 konudan bahsedildi diyen Büyükakın “Arsa maliklerine gecikme yardımı yapıldı bunu denetçi beğenmedi. Küçük meblağdaki çekleriniz karşılıksız çıktı denildi. Firmalar tarafından çeklerin teminatı istemeliydiniz denildi. Daire fiyatları ucuz olduğu söylenmiştir. Tuana evlerinden 26 Milyon TL arar ettiğimiz söylendi. Halbuki Kentsel Dönüşüm için alınan yerler satılamaz. Burada Sayıştay denetçisi satsaydınız deniliyor. Hafriyat sahalarından eksik gelir elde ettiniz denildi. Rapora göre 3 Milyon 120 bin 737 TL ödeme yapılması gerektiği söylenmiştir. Yasa gereği kamular arasında ödeme yapılmadığından denetçinin haberi yoktur. Yargılama ve vekalet ücreti ödemesi konusunda görüş belirtildi. Yuvacık Bahçekent konutları ilişkin husustan kaynaklandı. Firma ile aramızda yaşanan sorun sonrasında mahkemeye gidilmiştir. 64 bin TL davayı kaybettiğimizden ödeme yapıldı. Mahkemeye vermesek neden vermediniz denilecekti. Genel müdür mevzuata aykırı şekilde yaptığı indirim söylendi. Buda 800 bin TL olduğu iddia edildi. Vadeli satışlara peşin indirimi yapıldığı belirtildi. Mevzuata aykırı şeklinde personele indirim yapıldığı belirtilmiştir. Bu durum kanunla belirlenmiştir. İşletmecilik gereği indirim yapılmıştır” açıklamasında bulundu.

ZARAR 56 MİLYON TL İDDİA EDİLDİ

Rapordan ortaya çıkan zararın 56 Milyon TL olduğu iddia edilmektedir diyen Büyükakın “Danıştay Mahkemesinde bizlere olumsuz sonuç çıkmaz. İftar organizasyonu bitmesi sonrasında faturalar gönderilir. Faturayı kesende Antikkapı’dır. Kent Konut bu kentindir. 20 Milyon TL kar elde edilmiştir. 4 Milyon TL kurumlar vergisi ödemiştir. Bu kurum bu kentin malıdır. Şirketin verileri kamuoyu önünde tartışılmaz. Ticari sır niteliğinde ki bilgiler kamuoyu önündedir” ifadelerini kullandı.

YOLSUZLUK DİYE BİR ŞEY YOK

CHP’li Engin Taşdemir “Sayıştay raporunu bir yalan olduğunu iddia ediyorsunuz, genel kurullar da Sayıştay tarafından bakıldığı zaman denetçilerden rapor alınmamış ödeme yapıldığı belirtilmiştir” derken, Büyükakın “Denetim kurullarımız tarafından rapor verme zorunluluğu yoktur. Kent Konut ve İZAYDAŞ’ta bağımsız denetim raporu hazırlanmaktadır. Bağımsız denetim yapılırken başka bir denetim raporunu hazırlanması gereksizdir” dedi. Başkan Karaosmanoğlu “Burada bilerek bir yolsuzluk diye bir şey yoktur” dedi. KBB mart ayı olağan meclis 16 Mart Perşembe günü saat 15.00’de yapılmasına karar verildi. Serkan BORLAK