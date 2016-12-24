  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Kocaeli : 6 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 6 °C

Büyükşehir çocuklarımızı tabletle dağıtmasın

»
Büyükşehir çocuklarımızı tabletle dağıtmasın
Saadet Partisi Kocaeli Tanıtımdan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Eğitimci Ahmet Özen,“Tablet dağıtımı akıllıca bir iş değil. Eğitime de çocuklarımıza da katkısından çok zararı var” dedi.

“FAYDADAN ÇOK ZARAR”

 

Saadet Partisi Kocaeli Tanıtımdan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Eğitimci Ahmet Özen yaptığı basın açıklamasında şunlardan bahsetti: “Her yıl büyük şehir belediyesi tarafından 6.sınıf öğrencilerine dağıtılan tabletler yavrularımızın ellerinde daha çok oyun ve eğlence aracı olarak kullanılıyor. Derslerinde başarılı olması için dağıtılan tabletler tam aksine öğrencilerimizi kitap okumaktan, ödev ve derslerinden alıkoyuyor. Bugün birçok aile yavrularını teknoloji bağımlılığından kurtarma mücadelesi veriyorken Büyükşehir Belediyesi bu yanlış uygulamayla yangını söndürmeye körükle gidiyor. Akıllı iş, yapılan işin sonucunu önceden görmektir. Dolayısıyla bu fantastik hizmet yerine 25-29 milyon TL gibi ciddi rakamlara daha hayırlı hizmetler yapılabilir.

 

KARAOSMANOĞLU’NA SESLENİYORUM

Bu bütçeyi hurdaya göndermek yerine okullarımızda dilimizi, kültürümüzü çocuklarımıza aktaracak, onlarda güçlü bir dil ve kültür oluşturacak kütüphaneler kursak, bu kütüphanelerden en çok kitap okuyan öğrencileri yurt içi ve yurt dışı seyahatlerle ödüllendirsek daha iyi olmaz mı? Veyahut bu bütçelerde okullarda zekâ oyun alanları oluşturacak, çocuklarımızın fiziksel gelişimine katkı sağlayacak sportif alanları zenginleştirsek daha faydalı olmaz mı? Kültürlü, birikimli, sağlam milli iradeli gençler yetiştirmek için kafa yormak emek sarf etmek yerine oyuncak için para savurmak kolay gelmesin. Çocuklarımıza yazık ediyorsunuz. Daha kaliteli işler yapın. Bizler eğitime katkının, kullanılan teknolojiyi üreten, ürettiği teknolojiyle daha verimli daha akıllı, insiyatif alan sorumluluk sahibi nesil yetiştirmeye katkı vermekle bu alt yapıyı kurmakla olacağına inanıyoruz. Sadece tablet dağıtmak bu işin kolaycılığıdır” dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Romatem’den engelliler için yeni protokol24 Aralık 2016 Cumartesi 15:27
  • Etki Hukuk Bürosuna görkemli açılış24 Aralık 2016 Cumartesi 15:22
  • Sağlık Hizmetleri MYO’dan 2 proje24 Aralık 2016 Cumartesi 13:50
  • Yüksekova’ya mektup var!24 Aralık 2016 Cumartesi 13:49
  • Kandıra’da seçim yapıldı24 Aralık 2016 Cumartesi 13:46
  • Kartepe Belediyesi’nden 2017 yılı hatırlatması24 Aralık 2016 Cumartesi 13:38
  • Palandöken: AVM’lerin çalışma saatleri sınırlandırılsın24 Aralık 2016 Cumartesi 13:35
  • Fiyat karşılaştırmadan ürün satın almıyoruz24 Aralık 2016 Cumartesi 13:32
  • Büyükşehir çocuklarımızı tabletle dağıtmasın24 Aralık 2016 Cumartesi 13:29
  • Artık elektrik sorunları çözülecek24 Aralık 2016 Cumartesi 13:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim