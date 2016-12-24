Büyükşehir çocuklarımızı tabletle dağıtmasın

Saadet Partisi Kocaeli Tanıtımdan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Eğitimci Ahmet Özen,“Tablet dağıtımı akıllıca bir iş değil. Eğitime de çocuklarımıza da katkısından çok zararı var” dedi.

“FAYDADAN ÇOK ZARAR”

Saadet Partisi Kocaeli Tanıtımdan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Eğitimci Ahmet Özen yaptığı basın açıklamasında şunlardan bahsetti: “Her yıl büyük şehir belediyesi tarafından 6.sınıf öğrencilerine dağıtılan tabletler yavrularımızın ellerinde daha çok oyun ve eğlence aracı olarak kullanılıyor. Derslerinde başarılı olması için dağıtılan tabletler tam aksine öğrencilerimizi kitap okumaktan, ödev ve derslerinden alıkoyuyor. Bugün birçok aile yavrularını teknoloji bağımlılığından kurtarma mücadelesi veriyorken Büyükşehir Belediyesi bu yanlış uygulamayla yangını söndürmeye körükle gidiyor. Akıllı iş, yapılan işin sonucunu önceden görmektir. Dolayısıyla bu fantastik hizmet yerine 25-29 milyon TL gibi ciddi rakamlara daha hayırlı hizmetler yapılabilir.

KARAOSMANOĞLU’NA SESLENİYORUM

Bu bütçeyi hurdaya göndermek yerine okullarımızda dilimizi, kültürümüzü çocuklarımıza aktaracak, onlarda güçlü bir dil ve kültür oluşturacak kütüphaneler kursak, bu kütüphanelerden en çok kitap okuyan öğrencileri yurt içi ve yurt dışı seyahatlerle ödüllendirsek daha iyi olmaz mı? Veyahut bu bütçelerde okullarda zekâ oyun alanları oluşturacak, çocuklarımızın fiziksel gelişimine katkı sağlayacak sportif alanları zenginleştirsek daha faydalı olmaz mı? Kültürlü, birikimli, sağlam milli iradeli gençler yetiştirmek için kafa yormak emek sarf etmek yerine oyuncak için para savurmak kolay gelmesin. Çocuklarımıza yazık ediyorsunuz. Daha kaliteli işler yapın. Bizler eğitime katkının, kullanılan teknolojiyi üreten, ürettiği teknolojiyle daha verimli daha akıllı, insiyatif alan sorumluluk sahibi nesil yetiştirmeye katkı vermekle bu alt yapıyı kurmakla olacağına inanıyoruz. Sadece tablet dağıtmak bu işin kolaycılığıdır” dedi.