Büyükşehir öğrencilerin güvenliği için nöbette

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okulların açılmasıyla yoğunlaşacak olan yollarda güvenlik önlemleri aldı. Zabıta ekipleri okul önlerinde nöbette olacak.

Okullar, 18 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim öğretim dönemine başlıyor. Okulların açılmasıyla birlikte taşımalı sistem ve okul servislerinin trafikte oluşturacağı yoğunluk nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yollarda güvenlik önlemleri alarak bu ikazlara uyulmasını istedi. Çalışma kapsamında kavşak yaya geçidi gibi yerlerde çizgi çalışması yapıldı. Araçların azami seyir hızlarının gösterildiği hız ikaz işaretleri yol zeminlerinde gösterilerek güvenli sürüş sağlandı.

UYARI LEVHALARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde asfaltlama ve onarım çalışmaları yapılan yollarda trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yol şerit çizgisi, kasis boyama ve yaya geçidi çizgisi ile uyarı ve ok sembolleri ile trafik levhası çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar trafik yoğunluğu olan arterlerde gece yapılarak trafiğin olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçiliyor.

BOYAMA ÇALIŞMALARI

Kandıra, Kartepe, Başiskele ilçelerinde kasis boyama, yaya geçidi çizgileri ve engelli araç park yeri sembol çalışmaları sürdürülürken, İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi ile Yahya Kaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi üzerinde ise bisiklet yolunda boyama çalışmaları yapıldı. Bisiklet yolunun geçiş güzergahı mavi renkli çift kompenant boya ile belirginleştirilerek zemine bisiklet uyarı sembolleri uygulandı.



GÜVENLİ PARK SINIRLARI

Asfalt yenileme işlemleri tamamlanan İzmit Perşembe Pazarı Kavşağı, Atatürk Bulvarı üzerinde termoplastik yol şerit çizgi çalışması yapılarak gerekli uyarı sembolleri ile levha montajı tamamlandı. Atatürk Bulvarı üzerinde otobüs durağı zemini boyanarak araç park etmenin önüne geçildi. Parkomat uygulanan kısımlarda araçların parklanma çizgileri yapılarak daha güvenli park sınırları oluşturuldu.

TRAMVAY YAKLAŞIM UYARI SEMBOLLERİ

Kavşakta bulunan tramvay geçiş güzergahına çift kompenant boya ile tramvay hemzemin geçiş hatları gösterilerek tramvay yaklaşım uyarı sembolleri uygulandı. Kocaeli kent genelinde 160 bin metrekare termoplastik çizgi çalışması, 38 bin metrekare çift kompenatli boya ile yaya geçitleri, yavaşlama uyarı çizgi çalışması, 1200 adet de ok ve semboller uygulandı.

ZABITA EKİPLERİ OKUL ÖNLERİNDE OLACAK

Öte yandan Zabıta ekipleri de pazartesi günü okul önlerinde olacak. Ekipler ana güzergahlarda okul önlerinde öğrencilerin sağlıklı bir şekilde okula gidebilmeleri için görev yapacak. Zabıta ekipleri servislerin okul önlerine güvenli bir şekilde yanaşmaları ve kalkış yapmalarına yardım edecekler.

