Büyükşehir personeli, Kızılay’a kan bağışında bulundu

Büyükşehir Belediyesi, Kızılay ile organize ettiği proje kapsamında hayati önem taşıyan kan bağışını personelinin desteğiyle belediye binasında gerçekleştirdi

Türk Kızılay’ı Kocaeli Şubesi, dün Büyükşehir Belediyesi ile çok önemli bir projeye daha imza attı. Ülkenin en eski kuruluşu, düzenlenen proje kapsamında büyükşehir personeli çalışanlarından 1 gün boyunca kan toplayarak deposunda ki stok sayısını arttırdı. “Biz de varız, kan vermeye hazırız” adı altında personeline çağrıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu kan vermenin önemine değinerek bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu dile getirdi. Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak’ın yanı sıra büyükşehir belediyesi toplantı salonunda düzenlenen programa kurum müdür ve yardımcıları da katılım sağladı.

KAMPANYA HIZLA İLERLEMEKTE

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, “ 2 Ocak’ta başladığımız bu kampanya hızla ilerlemekte. Ülke genelinde ihtiyacın arttırılması 2010 stratejik planlarımız arasındadır. Bugün kan bağışı için buradayız. Başkanımızla ile birlikte bunu yapacağız. Tüm kurum ve kuruluşlara ve STK’lara buradan teşekkür ediyoruz. Unutmayalım ki, kan bağışı süreklidir ve büyük bir ihtiyaçtır. Normal şartlarda dört döneminde erkekler üç döneminde ise kadınların bağış yapması gerekmektedir. Desteklerinden dolayı sayın valimize ve büyükşehir belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

İNSANLIK GÖREVİMİZ

İpek’in ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, “ Kızılay ülkemizin gözbebeği bir kurum. Zor günlerin dostu. Kimsenin olmadığı yerde en can alıcı noktada kurtarıcımız. Pek çok yönüyle ülkemizin zor zamanlarında hizmet veren kurum ve her an ihtiyaç duyabiliriz. Kan konusunda da düşmeyen bir Allah. Bugün kana ihtiyacımız olmayabilir. Ama bir dakika sonra bakarsın en sevdiğinizin kana ihtiyacı olabilir. Onun için bunu bazen istediğimiz zamanda bulamıyoruz. Onun için depolanması lazım. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu görevi de en güzel şekilde Kızılay üstlendi ve en güzel şekilde götürüyor. Kan verme vatandaşlık görevimizdir. Aynı zamanda kan vermek sağlıktır. Kan hücrelerinin de kendisini yenilemesi gerekiyor. Bizler büyükşehir olarak yıllardır bu kentte hizmet ediyoruz. Bugün yine insanımızın yüzünü güldürmek için kan verme kampanyasına katıldı. Biz kan veriyoruz gibi gözükse de aslında can veriyoruz” ifadelerine yer verdi. Serkan BORLAK