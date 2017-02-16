Büyükşehir personeline, aile içi ve çocuk eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı personele yönelik hizmet içi eğitimlere devam ediyor.

Bu kapsamda ‘’Adetlerle Değil, Ayetlerle Çocuk Eğitimi’’ konulu bir eğitim verildi. Büyükşehir personelinin ilgi gösterdiği eğitime uzman pedagog-yazar Hatice Kübra Tongar katıldı. Eğitimlerde ailenin önemine özelikle değinen Tongar, “Mutlu çocuk huzurlu ailede olur. Anne ve babalık bizim mesuliyetimiz ise o zaman çocuğun gelişimini bir uzman kadar olmasa da belli köşe taşlarıyla bilmek bizim için farzdır. Çocuk eğitiminde fıtrat kapısını açan 6 anahtar vardır. Bunlar; selamet, teslimiyet, muhabbet, merhamet, itaat ve teslimiyettir” dedi.

''Fıtrat Pedagojisi'' isimli kitap hediye edildi

Pedagog Tongar, çocuk eğitiminin üç sacayağı üzerine bina edildiğini ve bunların anne-baba tutumu, çocuğun nasıl tercihler yaptığı ve Allah’ın nasibi olduğunu ifade etti. Eğitim sonunda tüm katılımcılara İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yazarın Fıtrat Pedagojisi isimli kitabı hediye edildi.