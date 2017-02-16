Bu kapsamda ‘’Adetlerle Değil, Ayetlerle Çocuk Eğitimi’’ konulu bir eğitim verildi. Büyükşehir personelinin ilgi gösterdiği eğitime uzman pedagog-yazar Hatice Kübra Tongar katıldı. Eğitimlerde ailenin önemine özelikle değinen Tongar, “Mutlu çocuk huzurlu ailede olur. Anne ve babalık bizim mesuliyetimiz ise o zaman çocuğun gelişimini bir uzman kadar olmasa da belli köşe taşlarıyla bilmek bizim için farzdır. Çocuk eğitiminde fıtrat kapısını açan 6 anahtar vardır. Bunlar; selamet, teslimiyet, muhabbet, merhamet, itaat ve teslimiyettir” dedi. Pedagog Tongar, çocuk eğitiminin üç sacayağı üzerine bina edildiğini ve bunların anne-baba tutumu, çocuğun nasıl tercihler yaptığı ve Allah’ın nasibi olduğunu ifade etti. Eğitim sonunda tüm katılımcılara İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yazarın Fıtrat Pedagojisi isimli kitabı hediye edildi.
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Büyükşehir personeline, aile içi ve çocuk eğitimi
Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı personele yönelik hizmet içi eğitimlere devam ediyor.
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