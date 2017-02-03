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Büyükşehir, tramvay gecikmesi için özür diledi!

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Büyükşehir, tramvay gecikmesi için özür diledi!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın twitter hesabından tramvay ile ilgili açıklama yaparak gecikmeden dolayı özür diledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Ağustos 2015 tarihine yapımına başlanılan Otogar-Sekapark travma hattının 3 Şubat 2017 tarihinde bitirilmesi hedefleniyordu. Ama bu tarihde bitmedi, ne zaman biteceği de belli değil. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın twitter hesabından tramvay ile ilgili açıklama yaparak gecikmeden dolayı özür diledi.

 

Büyükakın, Twitter hesabından şu açıklamada bulundu

“Akçaray inşaatının yapımı için kendimize 550 günlük hedef koyduk ve bu hedefi kamuoyuna duyurduk.  Belirlediğimiz hedefin süresi bugün tamamlandı. Zaman hedefimizi gerçekleştiremedik. Zaman kaybının nedeni ne olursa olsun, hedefimizi gerçekleştiremediğimiz için üzgünüz ve özür dileriz. Mart ayı sonuna kadar inşaat çalışmalarını tamamlayıp, test sürüşlerine başlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. 
Akçaray ilk raylı sistem yatırımımız. Vatandaşlarımızın gösterdiği sabır ve anlayışa minnettarız. 

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