Büyükşehir’de 8 konutun satışı yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan konutların satış ihalesi encümen toplantısında yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısı, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 15 konutun satışı için ihale düzenlendi. İhalede 8 konutun satışı gerçekleşirken, 7 konut için katılım olmadı.