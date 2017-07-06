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Büyükşehir’de ‘Bütçe Hazırlama Süreci’ anlatıldı

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Büyükşehir’de ‘Bütçe Hazırlama Süreci’ anlatıldı
Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitimleri kapsamında “Mahalli İdarelerde Bütçe Hazırlama Süreci” konulu seminer gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Mahalli İdarelerde Bütçe Hazırlama Süreci’ konulu eğitim semineri gerçekleştirildi. Bütçe ve Stratejik Yönetimler Şube Müdürü Murat Ustaoğlu tarafından yapılan konferansa, Büyükşehir Belediyesi personeli katıldı.

 

GİDER DENGESİNİ TUTUTURMANIN ÖNEMİ

Kurumlarda bütçe belirlerken başarılı olmanın gelir - gider dengesini tutturmak gerektiğini belirten Bütçe ve Stratejik Yönetimler Şube Müdürü Murat Ustaoğlu, “Gelir gider dengesi her zaman en önemli unsurdur. Başarıyı sağlamak bu dengeyi doğru tutturmaktır. Giderler doğru tahmin edilirse eğer, başarılı bir iş ortaya çıkarılmış olur” dedi. 

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