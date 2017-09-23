Büyükşehir’den çiftçiye hibeli çilek fidanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, çiftçileri pazar değeri yüksek ve verimli alternatif ürünlere yönlendirmek için projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda verim ve lezzet bakımından örnek olan Albion Çilek çeşidi yüzde elli hibeli olarak dağıtıldı. Çilek fidesi tapu beyanı, güncel çiftçi belgesi ya da ÇKS belgesi evrakları bulunan çiftçilere verildi. Proje kapsamında, Albion türü çilek fidesi ile birlikte damla sulama borusu, malç naylonu, organik gübre, biyolojik fungisit, gölgeleme tülü verildi. Aynı zamanda çilek ekimini kolaylaştırmak ve verimi arttırmak amacı ile alçak tünel sera örtüsü, torf, perlit ve dikey tarım aparatı da dağıtıldı. Hastalıklara dayanıklı, lezzetli ve yüksek verim alınan çilek çeşidi Albion, dağıtıldıktan sonra örnek bahçeler oluşturuldu. Kaliteli çilek çeşidi Albion çilek, saklama ve pazar koşullarına da dayanıklı. Daha önce 1 dekardan 1,5 ila 2 ton verim alınan çilek tarlalarından Albion çilek fidesi dikiminden sonra 3,5 ila 4 ton çilek verimi alınıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından, Albion çeşidi çilek yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, 2015 yılından itibaren çilek üretimi yapan çiftçilere toplamda 271 bin adet Albion cinsi çilek fidesi dağıtıldı. 2017 yılı içerisinde yüzde 50 hibeli çilek bahçesi tesisi projesi kapsamında ise 143 bin 540 adet çilek fidesi dağıtıldı. Dağıtılan fideler ile kurulan çilek bahçeleri, Kırsal ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisleri tarafından kontrol ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü daha önceki yıllarda çilek fidesi desteği sağlamıştı. 2015 yılında Çilek Bahçesi Projesi ile 98 bin adet çilek fidesi hibe edildi. Çilek bahçesi projesiyle 2016 yılında 29 bin 400 fide hibe edilirken, 2017 yılı içerisinde 143 bin 540 çilek fidesi hibe edildi. Toplamda 271 bin çilek fidesi çiftçilere yüzde elli hibe ile dağıtıldı.
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Büyükşehir’den çiftçiye hibeli çilek fidanı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yüzde 50 hibe ile Albion çilek fidesi dağıtıyor.
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