Büyükşehir’den geleceğin sporcularına önemli katkı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçede dış saha sporcu tarama uygulaması başlattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor alanında yine önemli bir çalışmaya imza attı.

Büyükşehir bu çerçevede 12 ilçede dış saha sporcu tarama uygulaması başlattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmasında Kocaeli Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü-Kandıra İlçe Müdürlüğü, Kandıra Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ve Kandıra Belediyesi destek verdi. Çalışma, Sporcu Sağlığı Performans Merkezi’nin olanaklarını dış sahaya taşıyacak. Bu sayede ilkokul öğrencileri sporcu performansı alanında önemli bir testten geçirilmiş olacak. Ölçüm sonuçları öğrencilerin hangi spor dalına yeteneği olduğunu da ortaya çıkaracak. Çalışmanın ilk uygulaması Kandıra’dan başlatıldı. 4. ve 5. sınıflarda eğitim alan bin 250 öğrencinin fiziksel performans ve test ölçümleri yapıldı. Testler öğrencilerin eğitim aldığı okulların spor salonlarında üç gün boyunca devam etti. Öğrenciler uzunluk ölçümleri, vücut kitle endeksi, özel kuvvet testi, esneklik ve görsel işitsel reaksiyon sürati gibi testlerden geçti. Ölçümleri yapılan öğrencilerin test sonuçları uzman antrenörler tarafından değerlendirilerek uygun spor branşlarına yönlendirilecek.