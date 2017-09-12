Büyükşehir'den kovuldu !

Büyükşehir çalışanı Salih Zeki Çakıroğlu’nun Atatürk’e hakaret ettiği paylaşım sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kovuldu.

Büyükşehir çalışanı Salih Zeki Çakıroğlu’nun Atatürk’e hakaret ettiği paylaşım sonrasında Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştı. Savcılığın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'de soruşturma başlatmıştı. Gün içinde tamamlanan soruşturmanın ardından Çakıroğlu'nun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde ki işinden kovulduğu açıklandı.

TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Büyükşehir çalışanı Salih Zeki Çakıroğlu’nun Atatürk’e hakaret ettiği paylaşım sonrasında Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştı. Savcılığın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'de soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın ardından Çakıroğlu'nun kovulduğu açıklandı. Büyükşehir çalışanı Çakıroğlu'nun sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf çok büyük bir tepki görmüştü.

Salih Zeki Çakıroğlu yaptığı bu paylaşımın ardından Büyükşehir Belediyesi'n deki işinden kovuldu