Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ilkokul öğrencilerinin sağlıklı beslenme, sigara, hijyen, ergen sağlığı gibi konularında bilinçlenmesi için eğitimler veriyor. 2016 yılında 6 bin 610 öğrenciye verilen eğitimlerle okul çağında alınacak önlemler sayesinde, gençlerin ileriki yaşlarda genel sağlık durumlarına yarar sağlamak amaçlanıyor. Eğitimlerde sigara ile kanser arasındaki ilişki, sigaranın zararları, sağlıklı beslenme, hijyenin sağlığa etkileri ve ergen sağlığı, obezite gibi konularında bilgiler veriliyor. Eğitici broşürlerin dağıtımının yapıldığı eğitimlerde ayrıca okul sağlığı kapsamında velilere de güncel sağlık konularında seminerler düzenleniyor. Öte yandan öğrencilerin anne ve babalarına ve öğretmenlere, gençlerde ergenlik dönemine girerken meydana gelen bedensel, ruhsal, sosyal değişimlerin neler olduğunu konusunda bilgiler sunuluyor. Eğitimlerde ergenlikten genç yetişkinliğe geçerken karşılaşılan sorunların karşılıklı sağlıklı, mutlu yaşanarak aşılmasını ve böylece daha bilinçli bir toplum oluşmasını sağlamayı hedefleniyor.
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Büyükşehir’den minik öğrencilere sağlık eğitimleri
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerine yönelik sağlık eğitimlerini sürdürüyor.
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