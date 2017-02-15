Büyüksün Gölcük!..

Zirveye oynayan takımların gözü dün bu maçtaydı.

İstanbul deplasmanında mutlak puan için sahaya çıkan Gölcküspor, lider karşısında akıllı oynadı. Maçın henüz başında 10 kişi kalan rakibi karşısında akıllı bir taktikle beraberliği kopardı. 17.dakikada Samet kırmızı kart görürken lider ev sahibi 10 kişi kaldı. Gölcükspor bu açıkları iyi kullandı ama tecrübeli lider 31.dakikada İlker ile öne geçti. Uzun süre gole yanıt veremeyen Gölcükspor, 62.dakikada nihayet golcüsü Berke Bıyık ile beraberliği sağladı ve son dakikaya kadar bu avantajını korudu. Oyuna ikinci yarı giren Ömer ise 90.dakikada çift sarıdan kırmızı kart gördü. Maç 1-1 sona erdiği ve Gölcükspor muhteşem bir sonuca daha imza attı.

SANCAKTEPE BELEDİYE: 1 - GÖLCÜKSPOR: 1

STAT: 15 Temmuz

HAKEMLER: Gürel Uzuner**, Özgür Fatih Kalaycı**, Gökhan Coşar**

SANCAKTEPE BELEDİYE: Mehmet**, Gökhan**, Caner**, Bahadır**, Samet*, Süleyman**, Umut**, Ersin** (Selim dk.60 **), İlker** (Furkan dk.79 ?), İrfan**, Anıl* (Alaattin dk.34 **)

GÖLCÜKSPOR: İlyas**, Fatih Sandallı**, Mehmet**, Cemal**, Bilal** (Yunus dk.46 **), Fatih Yiğen**, Sedat**, Sami** (Ömer dk.46 **), Berke**, Cenk** (Adem dk.79 ?), Aydın**

SARI KARTLAR: Sedat, Ersin

KIRMIZI KART: Samet dk.17, Ömer Çetinbaş dk.90

GOLLER: İlker dk.31, Berke Bıyık dk.62