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Büyüme rakamlarının yankıları

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Büyüme rakamlarının yankıları
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyümesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyümesine ilişkin, "Hükümetimiz tarafından uygulamaya konulan teşvikler, vergi indirimleri ve KGF ile kredilerdeki genişleme; üretim, yatırım ve ihracat gibi ekonomik faaliyetlerin ivmelenmesine destek oldu." değerlendirmesinde bulundu. Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyümesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

ÜÇÜNÇÜ ÇEYREKTE DAHA YÜKSEK BİR BÜYÜME

Üçüncü çeyrekte çok daha yüksek bir büyüme performansı beklediklerini belirten Zeytinoğlu, "Hükümetimiz tarafından uygulamaya konulan teşvikler, vergi indirimleri ve KGF ile kredilerdeki genişleme; üretim, yatırım ve ihracat gibi ekonomik faaliyetlerin ivmelenmesine destek oldu. Nitekim ikinci çeyrekte yatırımlar yüzde 9,5, ihracat yüzde 10,5 büyüdü." ifadelerini kullandı.

ÇİFT HANELİ RAKAMLARA ULAŞILABİLİR

Ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 5,1 büyümesine ihracatın güçlü katkı verdiğine dikkati çeken Zeytinoğlu, şunları kaydetti:"Geçen yılın aynı döneminde yüzde 1,7 gerileyen mal ve hizmet ihracatı, bu çeyrekte yüzde 10,5 arttı. Turizmdeki toparlanma ve ihracatın artması dış talebin arttığına işaret ediyor. Yılın üçüncü çeyreğinde son yılların en yüksek büyüme oranını yakalayabiliriz. Üçüncü çeyrekte turizm ve ihracat gelirlerinin büyümeye pozitif etkisini göreceğiz. Diğer taraftan önemli bir baz etkisi de var. Dolayısıyla üçüncü çeyrekte neredeyse çift haneli rakamlara ulaşabileceğimiz bir büyümeye ulaşabiliriz diye düşünüyorum." 

 

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