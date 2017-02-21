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Buz gibi derslere devam

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Buz gibi derslere devam
Gölcük’te Öğrenci Olmak projesi kapsamında tüm liselerde, 9. Sınıf öğrencileri, haftada bir gün Beden Eğitimi derslerinde eğitmen eşliğinde buz pateni eğitimi görmeye ikinci dönemde de devam ediyor.

Buz Pateni Eğitmeni Zeynep Kaçan tarafından öğrencilere gereken bilgiler verildikten sonra, Buz Pateni Pistinden yararlanmaları sağlanıyor.

 

ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Ellibeş, Gölcükte öğrenci olmak projesi kapsamın da Projenin hedef kitlesinde bulunan öğrencilerin öncelikli olarak buz pateni olmak üzere diğer sosyal ve sportif tesislerden en üst düzeyde faydalanmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda eğitime sosyal anlamda verdiğimiz destek bu tür projelerle birlikte devam edecek ve öğrencilerimize olan desteğimiz her daim devam edecektir, dedi.

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