Buz Hokeyi’nde genç milli sporcumuz parlıyor

Eyowf Avrupa Gençlik Olimpiyatları Kış Festivali’nde mücadele edecek…

Kocaeli olarak son dönemlerde sporda çok başarılı olamasak da, bazı branşlar ilgi görmese de, sporcularımız bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Buz Hokeyi takımı oyuncusu Ali Hakan Özbil, Buz Hokeyi Genç Milli takımına seçildi. 16-30 Ocak Ankara,31 Ocak-5 Şubat Finlandiya ,5-10 Ocak Erzurum Milli takım kampına katılan Ali Hakan Özbil, festivalde mücadele edecek takım kadrosuna seçilerek ilimizden Buz Hokeyi milli takımına seçilen ilk sporcu oldu.

SLOVAKYA VE BELARUS MAÇLARI VAR…

11-18 Şubat tarihlerinde Erzurum’da gerçekleşecek EYOWF (Avrupa Gençlik Olimpiyatları Kış Festivali)’nde Türkiye’yi 69 sporcu temsil edecek. Festivalde 40 ülkeden 803 sporcu yarışacak. Ali Hakan Özbil’in forma giyeceği Buz Hokeyi Milli takımı 13 Şubat’ta Slovakya,14 Şubat’ta Belarus ile mücadele edecek. Ali Hakan Özbil İzmit Anadolu Teknik Lisesi öğrencisi. Çok heyecanlı olan Özbil “Kocaeli Bölgesinden milli takıma seçilen tek oyuncu olduğum için hem sevinçli, hem üzüntülüyüm. Milli takımda oynayacak, başka arkadaşlar da var. Ülkemizi temsil edecek olduğum için çok sevinçliyim. Takım olarak başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız” dedi....