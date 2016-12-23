Buz hokeyinde ‘SÜPER’ maçlar

Türkiye Buz hokeyi Süper Ligi’ne ait maçlarda saat 16.30’da Zeytinburnu-Başkent Yıldızları, saat 19.00’da Koç Üniversitesi-Gümüş Patenler maçları ücretsiz izlenebilecek.
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