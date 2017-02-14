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'ByLock' kullandıkları iddia edilen 5 işçi adliyede

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'ByLock' kullandıkları iddia edilen 5 işçi adliyede
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına 5 işçi, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından fabrikalarda işçi olarak çalıştığı öğrenilen 5 kişi bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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