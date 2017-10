C ve D’de ilk hafta sona erdi

Birinci Amatör Küme C ve D Grubu’nda sezon dün oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı.

7 statta 8 maç oynandı. Zirve mücadelesinde erken heyecan yaşandı. C Grubu’nda Derince Birlikspor, D Grubu’nda Arslanbey Belediyespor ilk hafta liderlik kotluğuna oturdu. C Grubu’nda İzmit Kireçocaklarıspor, D Grubunda Kullarspor haftayı bay geçirdi.

C’DE DERİNCE BİRLİKSPOR FARKI

Dört Grupta 38 takımın mücadele ettiği Birinci Amatör Küme 2017-2018 sezonu, Cuma günü Derbent Stadı’nda oynanan Akmeşespor ile Derince Birlikspor maçıyla başladı. C ve D Grubu’nda önçeki gün oynanan maçlarla 1.hafta maçları sona erdi. C Grubunda Derince Birlikspor ve D Grubunda Arslanbey Belediyespor liderlik kotluğuna oturdu. C Grubunda genç bir ekiple şampiyonluk mücadelesi veren Karamürselspor, dün Karamürsel Stadı’nda rakibi Yuvacıkspor karşısında maçı 2-0 kazanıp, üç puanla lige moralli başladı. Gebze Metin Oktay’da oynanan maçta, Gebze Kirazpınarspor rakibi Bekirderespor ile 2-2 berabere kalıp, puanları paylaştı. C Grubunda Şekerpınar Stadında oynanan Çayırova Fatihspor ile İzmit Yenimahellespor maçı, kıran kırana geçerken, İzmit Yenimahallespor 1-0 kazanıp, ilk haftadan üç puanla tanıştı.

ARSLANBEY BELEDİYE FARKLI KAZANDI

Birinci Amatör Küme D Grubu’nda ilk hafta dört statta dört maç vardı. Seyirciler bol gollü maçları izledi. D Grubunda Kullarspor, ilk haftayı bay olarak geçirdi. D Grubunda genç bir ekiple zirve mücade veren Arslanbey Beylediyespor ise dün Arslanbey Stadında rakibi Çubuklu Balaspor karşısında futbol ve gol şov yapıp, maçı 5-0 kazanırken, ilk hafta liderlik koltuğunun sahibi oldu. Bir yıl aradan sonra lige katılan Çamçukurspor, dün Karamürsel Stadında rakibi Çayırova Şekerpınar Gençler Birliğispor karşısında 1-1 berabere kalıp, puanları paylaştı. Genç bir ekiple şampiyonluk mücadelesi verecek olan Taşköpnü Birlikspor, dün Körfez Esentepe Stadında rakibi Gebze Beşköy Gençler Birliğispor karşısında 4-1 kazandı. Zirve mücadelesi veren Yuvam İzmitspor, dün Cephanelik Stadında rakibi İzmit Sanayispor karşısında başarılı futbolu ve attığı gollerle maçı 4-0 kazanıp, üç puan almayı başardı.

BİRİNCİ AMATÖR KÜME C GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Derince Birlikspor 1 1 0 0 4 1 3

2-Karamürselspor 1 1 0 0 2 0 3

3-İzmit Yenimahalle 1 1 0 0 1 0 3

4-Bekirderespor 1 0 1 0 2 2 1

5-Gebze Kirazpınar 1 0 1 0 2 2 1

6-İzmit Kireçocakları 0 0 0 0 0 0 0

7-Çayırova Fatihspor 1 0 0 1 0 1 0

8-Yuvacıkspor 1 0 0 1 0 2 0

9-Akmeşespor 1 0 0 1 1 4 0

TOPLU SONUÇLAR C GRUBU 1.HAFTA

İzmit Kireçocaklarıspor (BAY)

Akmeşespor-Derince Birlikspor: 1-4

Karamürselspor-Yuvacıkspor: 2-0

Gebze Kirazpınar-Bekirderespor: 2-2

Çayırova Fatih-İzmit Yenimahelle: 0-1

2.HAFTA MAÇLARI

Akmeşespor (BAY)

4 EKİM 2017 ÇARŞAMBA

19.15 Derince Birlikspor-Gebze Kirazpınarspor

5 EKİM 2017 PERŞEMBE

19.15 Yuvacıkspor-İzmit Kireçocaklarıspor

19.15 İzmit Yenimahallespor-Karamürselspor

19.15 Bekirderespor-Çayırova Fatihspor

BİRİNCİ AMATÖR KÜME D GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Arslanbey BLD 1 1 0 0 5 0 3

2-Yuvam İzmitspor 1 1 0 0 4 0 3

3-Taşköprü Birlikspor 1 1 0 0 4 1 3

4-Çay Şekerpınar GB 1 0 1 0 1 1 1

5-Çamçukurspor 1 0 1 0 1 1 1

6-Kullarspor 0 0 0 0 0 0 0

7-Gebze Beşköy GB 1 0 0 1 1 4 0

8-İzmit Sanayispor 1 0 0 1 0 4 0

9-Çubuklu Balaspor 1 0 0 1 0 5 0

TOPLU SONUÇLAR D GRUBU 1.HAFTA

Kullarspor (BAY)

Arslanbey BLD-Çubuklu Balaspor: 5-0

Yuvam İzmitspor-İzmit Sanayispor: 4-0

Çamçukur-Çay Şekerpınar GB: 1-1

Taşköprü Birlikspor-Gebze Beşköy GB: 4-1

2.HAFTA MAÇLARI

Yuvam İzmitspor (BAY)

4 EKİM 2017 ÇARŞAMBA

19.00 Çubuklu Balaspor-Kullarspor

19.30 Çayırova Şekerpınar GB-Arslanbey BLD

5 EKİM 2017 PERŞEMBE

19.00 İzmit Sanayispor-Taşköprü Birlikspor

19.15 Gebze Beşköy GB-Çamçukurspor