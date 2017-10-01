  • BIST 102.908
  • Altın 146,793
  • Dolar 3,5607
  • Euro 4,2018
  • Kocaeli : 16 °C
  • İstanbul : 19 °C
  • Sakarya : 16 °C

C ve D’de ilk hafta sona erdi

»
C ve D’de ilk hafta sona erdi
Birinci Amatör Küme C ve D Grubu’nda sezon dün oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı.

7 statta 8 maç oynandı.  Zirve mücadelesinde erken heyecan yaşandı. C Grubu’nda Derince Birlikspor, D Grubu’nda  Arslanbey Belediyespor ilk hafta liderlik kotluğuna oturdu. C Grubu’nda  İzmit Kireçocaklarıspor, D Grubunda Kullarspor haftayı bay geçirdi.

 

C’DE DERİNCE BİRLİKSPOR FARKI

Dört Grupta 38 takımın mücadele ettiği Birinci Amatör Küme 2017-2018 sezonu, Cuma günü Derbent Stadı’nda oynanan Akmeşespor ile Derince Birlikspor maçıyla başladı.  C ve D Grubu’nda önçeki gün oynanan maçlarla 1.hafta maçları sona erdi. C Grubunda Derince Birlikspor ve D Grubunda Arslanbey Belediyespor liderlik kotluğuna oturdu. C Grubunda genç  bir ekiple şampiyonluk mücadelesi veren Karamürselspor, dün Karamürsel Stadı’nda rakibi Yuvacıkspor karşısında maçı 2-0 kazanıp, üç puanla lige moralli başladı. Gebze Metin Oktay’da oynanan maçta, Gebze Kirazpınarspor rakibi Bekirderespor ile 2-2 berabere kalıp, puanları paylaştı. C Grubunda Şekerpınar Stadında oynanan Çayırova Fatihspor ile İzmit Yenimahellespor maçı, kıran kırana geçerken, İzmit Yenimahallespor 1-0 kazanıp, ilk haftadan üç puanla tanıştı.

 

ARSLANBEY BELEDİYE FARKLI KAZANDI

Birinci Amatör Küme D Grubu’nda ilk hafta dört statta dört maç vardı. Seyirciler bol gollü maçları izledi. D Grubunda Kullarspor, ilk haftayı bay olarak geçirdi. D Grubunda  genç bir ekiple zirve mücade veren Arslanbey Beylediyespor ise dün Arslanbey Stadında rakibi Çubuklu Balaspor karşısında futbol ve gol şov yapıp, maçı 5-0 kazanırken, ilk hafta liderlik koltuğunun sahibi oldu. Bir yıl aradan sonra lige katılan Çamçukurspor, dün Karamürsel Stadında rakibi Çayırova Şekerpınar Gençler Birliğispor karşısında 1-1 berabere kalıp, puanları paylaştı. Genç bir ekiple şampiyonluk mücadelesi verecek olan Taşköpnü Birlikspor, dün Körfez Esentepe Stadında rakibi Gebze Beşköy Gençler Birliğispor karşısında 4-1 kazandı. Zirve mücadelesi veren Yuvam İzmitspor, dün Cephanelik Stadında rakibi İzmit Sanayispor karşısında başarılı futbolu ve attığı gollerle maçı 4-0 kazanıp, üç puan almayı başardı.

 

BİRİNCİ AMATÖR KÜME C GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G         B         M         A          Y          P

1-Derince Birlikspor               1          1          0          0          4          1          3

2-Karamürselspor                  1          1          0          0          2          0          3

3-İzmit Yenimahalle               1          1          0          0          1          0          3

4-Bekirderespor                     1          0          1          0          2          2          1

5-Gebze Kirazpınar                1          0          1          0          2          2          1

6-İzmit Kireçocakları              0          0          0          0          0          0          0

7-Çayırova Fatihspor             1          0          0          1          0          1          0

8-Yuvacıkspor                        1          0          0          1          0          2          0

9-Akmeşespor                       1          0          0          1          1          4          0         

 

TOPLU SONUÇLAR  C GRUBU 1.HAFTA

İzmit Kireçocaklarıspor (BAY)

Akmeşespor-Derince Birlikspor: 1-4

Karamürselspor-Yuvacıkspor: 2-0

Gebze Kirazpınar-Bekirderespor: 2-2

Çayırova Fatih-İzmit Yenimahelle: 0-1

 

2.HAFTA MAÇLARI

Akmeşespor (BAY)

4 EKİM 2017 ÇARŞAMBA

19.15 Derince Birlikspor-Gebze Kirazpınarspor

 

5 EKİM 2017 PERŞEMBE

19.15 Yuvacıkspor-İzmit Kireçocaklarıspor

19.15 İzmit Yenimahallespor-Karamürselspor

19.15 Bekirderespor-Çayırova Fatihspor

 

BİRİNCİ AMATÖR KÜME D GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR                              O         G         B         M         A          Y          P

1-Arslanbey BLD                   1          1          0          0          5          0          3

2-Yuvam İzmitspor                 1          1          0          0          4          0          3

3-Taşköprü Birlikspor             1          1          0          0          4          1          3

4-Çay Şekerpınar GB             1          0          1          0          1          1          1

5-Çamçukurspor                    1          0          1          0          1          1          1

6-Kullarspor                           0          0          0          0          0          0          0

7-Gebze Beşköy GB              1          0          0          1          1          4          0

8-İzmit Sanayispor                 1          0          0          1          0          4          0

9-Çubuklu Balaspor               1          0          0          1          0          5          0         

 

TOPLU SONUÇLAR D GRUBU 1.HAFTA

Kullarspor (BAY)

Arslanbey BLD-Çubuklu Balaspor: 5-0

Yuvam İzmitspor-İzmit Sanayispor: 4-0

Çamçukur-Çay Şekerpınar GB: 1-1

Taşköprü Birlikspor-Gebze Beşköy GB: 4-1

 

2.HAFTA MAÇLARI

Yuvam İzmitspor (BAY)

 

4 EKİM 2017 ÇARŞAMBA

19.00 Çubuklu Balaspor-Kullarspor

19.30 Çayırova Şekerpınar GB-Arslanbey BLD

 

5 EKİM 2017 PERŞEMBE

19.00 İzmit Sanayispor-Taşköprü Birlikspor

19.15 Gebze Beşköy GB-Çamçukurspor

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakem İstanbul’dan01 Ekim 2017 Pazar 06:00
  • Geleceğimiz, çocuklarımız için OYNA!01 Ekim 2017 Pazar 06:00
  • Murat Kolburan Hereke Yıldızspor’da30 Eylül 2017 Cumartesi 14:30
  • Ömer Çalık, Başiskele’den ayrıldı30 Eylül 2017 Cumartesi 14:29
  • Bol bol bir birimiz ile maç yapacağız!30 Eylül 2017 Cumartesi 14:27
  • Esnaf, Bağdatspor’un yanında30 Eylül 2017 Cumartesi 13:33
  • Bağdatspor, Kahya’ya hazır!30 Eylül 2017 Cumartesi 13:32
  • Dilovası’ndan Turkuaz’a teşekkürler!30 Eylül 2017 Cumartesi 13:31
  • Açılış maçında gülen taraf Derince Birlik oldu30 Eylül 2017 Cumartesi 13:28
  • Darıca zirve için!30 Eylül 2017 Cumartesi 11:01
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim