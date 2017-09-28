Cadde Alyans, Çayırova'da yükseliyor

Çayırova’nın en konsept projesi Cadde Alyans rezidans ve alışveriş birimleriyle Çayırova’nın yeni buluşma noktası olacak

Alyans İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Cemal Ergün, Yönetim kurulu üyeleri Ferhat Ergün, Baran Aydın, Genel Müdür Ozan Kaplan’ın hazır bulunduğu toplantıya Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kocaeli eski milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, Çayırova belediye başkanı Şevki Demirci, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, GENÇSİAD Başkanı Lokman Kılıç, MÜSİAD Başkanı Nihat Yıldırım, Ak Parti Çayırova ilçe başkanı adayı Ali Osman Gür, CHP Çayırova ilçe başkanı Selahattin Kaya, MHP Çayırova ilçe başkanı Yunus Emre Düzdaban, DP Çayırova ilçe başkanı Kurban Aktaş, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Ergün : Çayırova’nın yeni buluşma noktası Cadde Alyans

Cadde Alyans projesiyle Çayırova bölgesindeki yatırımlarını büyüttüklerini dile getiren Ergün “Gebze-Çayırova’nın en merkezi noktasında yer alan Cadde Alyans; Osmangazi Köprüsü, Körfez ulaşım hattı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile sınırları çizilen “Altın Üçgen “in getirdiği değer ile her geçen gün daha yüksek bir prim potansiyeli sunuyor. Kuzey Ege ile Güney Marmara’yı birleştiren bu bereketli bölge, İstanbul’un geleceği için stratejik bir nokta olarak öne çıkıyor, şimdiden yatırım yapanlar daha çok kazanıyor. Nitelikli bir projeyle böylesine değer kazanan bir bölgenin tam kalbinde olup yeni bir yatırım fırsatı oluşturmak istedik ve Cadde Alyans’ı geliştirdik” dedi.

Cadde Alyans yatırımcısına çok kazandıracak bir proje

Toplantıda bir sunum gerçekleştirerek Cadde Alyans projesi hakkında bilgiler veren Alyans İnşaat Genel Müdürü Ozan Kaplan Çayırova, hızla gelişen önemli çekim merkezlerinden birisi haline geldi. Çayırova’nın tam merkezinde bulunan Cadde Alyans, özgün ve şık mimarisi, geniş sosyal olanakları ve sunduğu teknolojik yeniliklerle hem yatırım hem de oturum için son derece cazip bir proje olduğunu söyledi. Cadde Alyans’da az katlı 5 blokta toplam 366 daireden oluştuğunu belirten Kaplan; eviniz, her zaman huzur ve konfor bulmak isteyeceğiniz yegâne alan. Cadde Alyans’ın 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 tipinde olmak üzere değişen büyüklükteki daireleri, bu ihtiyacınıza cevap verecek şekilde, geniş ve ferah bir iç mekan ile kaliteli iç dekorasyonu bir arada sunuyor. Yüksek teknolojiyle donatılmış az katlı binalarda aile boyu mutluluk sizi bekliyor olacaktır. 17 dönüm arazi üzerinde 250 Milyon TL proje değeri ile hayata geçirilen Cadde Alyans, Çayırova’da daire sahibi olmak isteyenlere öncelikli ve ayrıcalıklı fırsatlar ile farklı daire imkânları sunuyor. Proje içerisinde, 100 ile 156 m2 arasında değişen 2+1 tip daireler, 100-175 m2 arası değişen 2+1 dubleks tip daireler, 156-179 m2 arasında değişen 3+1 tip daireler, 168-187 m2 arası değişen 3+1 dubleks tip daireler ve 223-304 m2 arasında değişen 4+1 tip dubleks daire seçenekleri bulunuyor.

Çayırova’da alışverişe Cadde Alyans’da çıkılacak

Bostancıoğlu Mimarlık tarafından dizayn edilen Cadde Alyans’da her türlü ihtiyacın giderilebileceği zenginlikte ve çeşitlilikte bir alışveriş caddesi bulunuyor. Cadde Alyans’ın alışveriş birimleri, marketten butiğe, kuaförden kuru temizlemeye farklı alanlarda hizmet veren mağazalarıyla farklı lezzetler sunan, keyifli sohbetlere mekân olacak kafeterya ve lokantalarıyla bölgenin en canlı yerlerinden olacak. Projedeki içerisindeki göletler, fıskiyeler, yansıma havuzları ise atmosfere ayrı bir renk katacak. Bunun yanı sıra Cadde Alyans’da açık yüzme havuzu, çocuk havuzu, çocuk oyun alanı, fitness center, sauna, yürüyüş parkurları, teras bahçeleri, 24 saat güvenlik, resepsiyon hizmetleri gibi birçok sosyal donatı yer alıyor.

Ön satış döneminde yoğun ilgi gördü

Bu yılın ilk çeyreğinde ön satışlarına başlayan ve yoğun ilgi gören projenin %45 ı lansman öncesi satıldı. Ön satış döneminde konut satın alanlar şimdiden %20 kazandı. Özellikle 3+1 tip dairelerin yoğun ilgi gördüğünü belirten Kaplan, Cadde Alyans Projesinde alışılagelmişin dışında topraktan oturum amacıyla konut satın alanların oranının daha fazla olduğunu belirtti. Bugün lansmanı yapılan projede %10 indirimli ilk çıkış fiyat avantajının halen devam ettiğini belirten Kaplan avantajlı ödeme planları ile Cadde Alyans Projesinden ev sahibi olmak için geç kalınmadığını söyledi. Cadde Alyans’da daireler 350 bin TL den başlayan fiyatlar, %0,88 den başlayan faiz oranları ve peşinatsız özel ödeme planlarıyla satışa sunuluyor.

Alyans İnşaat

Alyans İnşaat; genç, dinamik ve hedefleri olan bir gayrimenkul markası olarak 2004 yılında Çayırova’da, tüm inşaat ve yatırım faaliyetlerine iştirak etmek üzere kuruldu. Sektörde geçen 12 yıl boyunca, şirket her bütçedeki projesinde aynı profesyonellik, hassasiyet ve mükemmellik anlayışı ile hareket ederek bölgedeki rakiplerinden farklılaştı, ön plana çıktı. Konut, iş merkezi, endüstri binaları, eğitim, sağlık, taşımacılık ve altyapı tesisleri gibi alanlarda taahhüt ve yatırım projeleri üstlenen Alyans İnşaat, hem iş ortaklarına hem de müşterilerine profesyonel iş etiği çerçevesinde, yüksek bilgi ve yenilikçi yaklaşımıyla başarılı gayrimenkul ürünleri ortaya çıkarmıştır. Her projesini taahhüt ettiği tarihte ve nitelikte hayata geçiren Alyans İnşaat, referansların gücüyle büyümeye devam etmektedir.