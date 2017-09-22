Cadde trafiğe kapatılacak

O caddede trafiğe kısa bir ara Pazar günü düzenlenecek bisiklet turu için, Salim Dervişoğlu Caddesi’nde trafiğe belli bir süre ara verilecek.

İzmit'te, “Dünya Otomobilsiz Kentler Günü ile Sürdürülebilir ve Aktif Ulaşım" konularına dikkat çekmek için bisiklet turu düzenlenecek. Gerçekleştirilecek olan bu organizasyon için Salim Dervişoğlu Caddesi, 24 Eylül Pazar günü saat 17:00 ile 18:30 arasında trafiğe kapatılacak.

NCİTY İLE SEKAPARK

2. ETAP ARASI Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu tarafından alınan kararla; İzmit ilçesinde düzenlenecek olan bisiklet turu için Salim Dervişoğlu Caddesi’nde NCİTY ile Sekapark 2. Etap arası trafiğe kapatılacak. Salim Dervişoğlu Caddesi’nin 24 Eylül Pazar günü saat 17:00 ile 18:30 arasındaki düzenlemeden dolayı herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için özel araçların ve toplu taşıma araçlarının D-100 karayolunu kullanmaları gerekiyor