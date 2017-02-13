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Cafer Çağlar’dan Derbentspor’a destek

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Cafer Çağlar’dan Derbentspor’a destek
Süper Amatör Lig A Grubu takımlarından Derbentspor’a, İstanbul’da kuyumculuk yapan iş adamı Cafer Çağlar’dan sponsorluk desteği geldi

Önceki gün Derbent Stadı’nda oynanan Derbentspor - Başaranspor maçını izleyen Çağlar, Başkan Selçuk Baysal, yöneticiler ve futbolculara başarı dileklerinde bulundu. Başkan Baysal desteklerinden Çağlar’a teşekkür etti.

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