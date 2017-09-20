Çağla ve Fatih nikah masasına oturdu

Bir dönem CHP Körfez Belediye Başkan adayı olan Mahmut Işık, kızı Çağla’yı evlendirdi. Çağla ve Fatih çiftinin mutluluğu gözlerinden okunuyordu

Körfez’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve bir dönem CHP Körfez Belediye Başkan adayı olan Mahmut Işık ve Pınar Işık çiftinin güzel kızları Çağla, Seka emeklisi Veysel Arabacı ve Fevziye Arabacı çiftinin yakışıklı oğulları Fatih ile dünya evine girdi. TED Koleji’nde İngilizce öğretmenliği yapan Çağla ile Muhasebeci Fatih Arabacı çiftinin nikahı Dolphin Yunus Emre Nikah Salonu’nda kıyıldı.