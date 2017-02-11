Cahit Elginkan farkı

2016-2017 Eğitim Öğrenim Yılı Liseler arası Genç Erkekler Futsal Ligi’nde ikinci maçlar önce gün oynandı.

Müsabakalar bol gollü geçerken, en farklı skoru Cahit Elginkan Anadolu Lisesi, Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi karşısında 9-3’lük skorla aldı ve gruptan çıkan ilk takım oldu

ELENENLER ÜZÜLDÜ…

Günün ikinci maçında, İzmit Akçakoca Meslek Ticaret Lisesi ile Yahya Kaptan karşı karşıya geldi. Yahya Kaptan maçı 4-2 kazandı, gruptan çıkan takım oldu. İzmit Akçakoca Lisesi ise elendi. Üçüncü maç gol düellosu şeklinde geçti. Kocaeli Fen Lisesi, İzmit Lisesi’ni 8-3 yendi ancak ilk maçta aldığı mağlubiyet nedeniyle bu galibiyet yetmedi. Farklı kazandı ancak gruptan çıkmadı. İzmit Lisesi ilk maçında mağlubiyetle tanıştı. Dördüncü maçta, ilk maçını kazanan Yıldırım MTAL’nin gücü, Tevfik Seno Arda Lisesi’ne yetmedi. Maçın başından itibaren adeta iki takım başa baş oynadı, maçta ilk yarıda gol çıkmadı. Maçın ikinci yarısında, Tevfik Seno Arda Ufuk ve Kayra’nın attığı gollerle maçı 2-0 kazandı, gruptan çıkan takım oldu. Yıldırım MTAL ise aldığı mağlubiyetle elendi.

NEFES KESEN MAÇ ŞEHİT ÖZCAN KAN’IN…

Günün son karşılaşması adeta nefesleri kesti. Şehit Özcan Kan Fen Lisesi, Namık Kemal Anadolu Lisesi’ni 7-6 yenerken nefesler tutuldu. Özcan Kan, gruptan çıkan takım oldu. Maçta tam 13 gol atılırken, her iki takım maç sonuna kadar gol atmak için adeta yarıştı. Maçı kazanan takım gruptan çıkacaktı. Şehit Özcan Kan maçı kazandı, gruptan çıktı. Namık Kemal’in ise bir galibiyeti bulunuyordu, ancak yeterli olmadı. Aldığı tek mağlubiyetle turnuvadan elendi. Liseler arası Futsal eleme maçları pazartesi günü (yarın) devam edecek. Ahmet AKAY

KOCAELİ FEN LİSESİ: 8 İZMİT LİSESİ: 3

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Emre Can Furuncu ***, Mehmet Sıraç Akpınar ***

KOCAELİ FEN LİSESİ: Enver Salih ***, Emirhan Özdemir ***, Arif Sami Günaydın ***, Görkem Dolgun ***, Gürel Çokmez ***, Oğuz Gürkan Çetinbaş ***, Murat Çavuş ***

İZMİT LİSESİ: Tunay Kırca **, Ömer Faruk Arıcan ***, Ömer Faruk Gündoğmuş ***, Serhat Kandemir **, Cemal Taşçı **, Bilal Özkan ***, Halit Koca **, Enes Telli **, Özkan Kaçak **

GOLLER: Arif Sami Günaydın (3), Emirhan Özdemir (2), Gürel Çokmez (2) (Kocaeli Fen Lisesi), Bilal Özkan (2), Ömer Faruk Gündoğmuş (1) (İzmit Lisesi)

İZMİT AKÇAKOCA MES TEK AL: 2 YAHYA KAPTAN AL: 4

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Mehmet Sıraç Akpınar ***, Emre Can Furuncu ***

İZMİT AKÇAKOCA MES TEK AL: Ufuk Soysal **, Sercan Tokatlı **, Furkan Bayraktar ***, Sezer Yazğan **, Kadir Tınkır **, Onurcan Anadolu **, Berkay Ertuğ ***, Emirhan Genali **, Batuhan Yetkin ***

YAHYA KAPTAN AL: Abdülkadir Karamustafaoğlu ***, Mert Keskin ***, İbrahim Ercan ***, Fahrettin Kaya ***, Polat Dalkılıç ***, Ömer Faruk Öztürk ***, Gomen Bakıcı **, Ahmet Kılıç ***

GOLLER: Furkan Bayraktar (1), Batuhan Yetkin (1)(İzmit Akçakoca Mes Tek AL), Ahmet Kılıç (2), İbrahim Ercan (1), Fahrettin Kaya (1)(Yahya Kaptan AL)

CAHİT ELGİNKAN AL: 9 ALİ FUAT BAŞGİL SBL: 3

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Emre Can Furuncu ***, Mehmet Sıraç Akpınar ***

CAHİT ELGİNKAN AL: Harun Yüksel ***, Mecit Bayrak ***, Kerem Bahadır Nefes ****, Ensar Cengiz ***, Semih Üstün ***, Tolgahan Özyurt ***, Kaan Mengü ***, Arda Uzunoğlu ***, Batıkan Bulut ***

ALİ FUAT BAŞGİL SBL: Furkan Başkan **, Yusuf İslam Özçelik ***, Muhammet Mert Kara **, Yusuf Hamza Gökçe ***, Habibullah Parlak **, Fatih Şeker **, Mustafa Bayraktar **, Ömer Kağan Önal **, Ömer Faruk Muzaç **, Halil Ekmel Dağlar **, Emre Comert **, Umut Kazan **

GOLLER: Kerem Bahadır Nefes (4), Semih Üztün (4), Tolgahan Öztürk (1)(Cahit Elginkan AL), Yusuf İslam Özçelik (2), Yusuf Hamza Gökçe (1)(Ali Fuat Başgil SBL)

YILDIRIM MTAL: 0 TEVFİK SENO ARDA AL: 2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Gizem Nur Soylu ***, Emre Can Furuncu ***

YILDIRIM MTAL: Oğulcan Kahtay ***, Atakan Narin **, Cüneyt Ergün **, Salim Abay ***, Nevzat Batuhan Taşdüzer **, Cemil Tüysüz **, Konuralp Atlaş **, Kadir Emirhan Örsel **, Amir Oktay **

TEVFİK SENO ARDA AL: Uğurcan Demir ***, Ufuk Günsür ***, Emir Tayyip Türk ***, Mert Can Uygun ***, Kayra Aksan ***, Üsame Ergül ***, Emirkan Kaymaz **, Mert Cengiz **, Enes Yoldaş **, Özgür Çelik **

GOLLER: Ufuk Günsür (1), Kayra Aksan (1)

ŞEHİT ÖZCAN KAN FEN LİSESİ: 7 NAMIK KEMAL AL: 6

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Emre Can Furuncu ***, Gizem Nur Soylu ***

ŞEHİT ÖZCAN KAN FEN LİSESİ: Salih Buğra Gülçur ***, Mustafa Ataman ***, Nurettin Güven ***, Mehmet Kayra Kayahan ***, Burak Sefa Dalkılıç ****, Osman Eren Karabulut ***, Eray Altunnöz **, Kaan Doğtaş ***, Batuhan Hakverdi ***

NAMIK KEMAL AL: Talha Baycan ***, Onur Açık ***, Atakan Duman **, Gökdeniz Bayraktar ***, Yunus Bacacı **, Berkay Demirci ***, Salih Can Çetin **, Alper Ağaç **, Semih Berkay Bayram **, Emirhan Gezer ***, Gökmen Özsoy **

GOLLER: Burak Sefa Dalkılıç (3), Mustafa Ataman (2), Nurettin Güven (2)(Şehit Özcan Kan Fen Lisesi), Gökdeniz Bayraktar (2), Berkay Demirci (2), Yunus Bacacı (1),Emirhan Gezer (1)(Namık Kemal AL)