Cahit Elginkan unvanını korudu

Okullar Arası Genç Kızlar Basketbol İl Birinciliği final maçında Cahit Elginkan Anadolu Lisesi İzmit Lisesi’ni 55-46 mağlup etti ve şampiyonluk unvanını sürdürdü.

MÜTHİŞ BİR MAÇTI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Okullar Arası Genç Kızlar Basketbol İl Birinciliği final maçında Cahit Elginkan Anadolu Lisesi ile İzmit Lisesi İzmit Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Maç boyunca çekişmenin yaşandığı mücadelenin ilk çeyreği 9-9, ilk yarısı da 22-22 berabere sona erdi.

DENİZ ÜSTÜN ÇIKTI, İŞ BİTTİ!

Üçüncü periyotta Cahit Elginkan’dapota altında İrem Funda Civelek, dış şutlarda da Melek Esra Yücel etkili oldu. İzmit Lisesi’nde ise kentin en değerli basketbolcusu Deniz Üstün adeta tek başına direndi. 3. çeyreği 36-34 önde bitiren Elginkan, son çeyrekte de Deniz’in faul problemi yaşamasını iyi değerlendirdi. Bitime 3 dakika kala skor 44-44 berabere devam ederken Deniz 4 faul ile oyun dış kalınca İzmit Lisesi’nin eli kolu bağlandı. Bu süreçte 11-2’lik seri yakalayan Cahit Elginkan maçı 55-46 kazandı ve şampiyon oldu. Ahmet AKAY

ŞAMPİYONLUK MAÇI

CAHİT ELGİNKAN AL: 55 İZMİT LİSESİ: 46

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Derya Sevinç ***, Onurcan Kaymaz ***

CAHİT ELGİNKAN AL: Berfin Kösemen *** (7), Fatma Yüşra Baytar *** (4), Melek Esra Yücel **** (16), Şebnem Doğru ** (2), İrem Funda Civelek **** (25), Sude Başak **, Tuğba Nur Ertaş **, Seda Atamış **, Duygu Nur Ayzit ** (1) ,Beril Türel ***, Nilda Sarı ** İZMİT LİSESİ: Esra Reka **, Aysun Tarı ** (2), Bengisu Kalyoncu *** (6), Ülkü Sönmez *** (4), Deniz Üstün ***** (34), Selin Ayanoğlu **, Nilsude, Can **,Ecir Nur Çapa **, Pelin Yıldız **, Rümeysa Aybüke Deniz **, İrem Hatipoğlu **,Şefika Kübra Akpınar **

1.PERİYOT: 9-9

2.PERİYOT: 22-22

3.PERİYOT: 36-34

MAÇIN SONUCU: 55-46