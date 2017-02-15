Cahit Elginkan YÜREKTEN oynadı

Cahit Elginkan’da galibiyeti getiren golleri Semih (3) ve Kerem (3) attı.

17 Ocak 2017 Salı günü başlayan ve 23 grupta 74 lisenin mücadele ettiği Liseler Arası Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği 2. turunda Cahit Elginkan Anadolu Lisesi, Başiskele Selim Yürekten Anadolu Lisesi’ni 6-3 mağlup ederek son 16 tur biletini kaptı.Melih’in henüz 10. dakikada kırmızı kart gördüğü Selim Yürekten’de Semih, İsmail ve Kerem’in golleri takımı için yeterli olmadı.

BAŞİSKELE SELİM YÜREKTEN AL: 3 CAHİT ELGİNKAN AL: 6

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Halim Yılmaz ***, Emre Can Furuncu ***

BAŞİSKELE SELİM YÜREKTEN AL: Hüseyin **, Melih *, Semih ***, İsmail ***, Kerem ** (Kadir **, Selim **, Ali ***, Onur **, Yusuf **, Hasan **)

CAHİT ELGİNKAN AL: Harun ***, Ensar ***, Semih **** , Kerem ****, Mecit *** (Batıkan ***, Arda **, Emre ***Kaan ***,Tolgahan ***)

GOLLER: Semih, İsmail ve Kerem (Selim Yürekten), Semih (3) ve Kerem (3)

İLK YARI SKORU: 1-3

KIRMIZI KART: Melih dk 10