  • BIST 88.233
  • Altın 143,520
  • Dolar 3,6385
  • Euro 3,8450
  • Kocaeli : 2 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : 2 °C

Cahit Elginkan YÜREKTEN oynadı

»
Cahit Elginkan YÜREKTEN oynadı
Cahit Elginkan’da galibiyeti getiren golleri Semih (3) ve Kerem (3) attı.

17 Ocak  2017 Salı günü başlayan ve 23 grupta 74 lisenin mücadele ettiği Liseler Arası Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği 2. turunda  Cahit Elginkan Anadolu Lisesi, Başiskele Selim Yürekten Anadolu Lisesi’ni 6-3 mağlup ederek son 16 tur biletini kaptı.Melih’in henüz 10. dakikada kırmızı kart gördüğü Selim Yürekten’de Semih, İsmail ve Kerem’in golleri takımı için yeterli olmadı.

 

BAŞİSKELE SELİM YÜREKTEN AL: 3  CAHİT ELGİNKAN AL: 6

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Halim Yılmaz ***, Emre Can Furuncu ***

BAŞİSKELE SELİM YÜREKTEN AL: Hüseyin **, Melih *, Semih ***, İsmail ***, Kerem ** (Kadir **, Selim **, Ali ***, Onur **, Yusuf **, Hasan **)

CAHİT ELGİNKAN AL: Harun ***, Ensar ***, Semih **** , Kerem ****, Mecit *** (Batıkan ***, Arda **, Emre ***Kaan ***,Tolgahan ***)

GOLLER: Semih, İsmail ve Kerem (Selim Yürekten), Semih (3) ve Kerem (3)

İLK YARI SKORU:  1-3

KIRMIZI KART: Melih dk 10

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Penceresi cam cama Muallim!15 Şubat 2017 Çarşamba 09:29
  • Ülkün Yalçın’ın kaderini penaltılar belirledi15 Şubat 2017 Çarşamba 09:26
  • Cahit Elginkan YÜREKTEN oynadı15 Şubat 2017 Çarşamba 09:21
  • Gebze Anibal müthiş iş başardı15 Şubat 2017 Çarşamba 09:19
  • Yahyakaptan işi ilk yarıda bitirdi15 Şubat 2017 Çarşamba 09:16
  • Gençler Rize’den mutlu döndü15 Şubat 2017 Çarşamba 08:50
  • U-13 Basketbol takımı hızlı başladı15 Şubat 2017 Çarşamba 08:48
  • Safiye öğretmenin büyük başarısı15 Şubat 2017 Çarşamba 08:46
  • Genç hentbolcular gözünü gruplara dikti15 Şubat 2017 Çarşamba 08:45
  • İsmail Bey Gaspıralı Satranç Turnuvası tarihi belli!15 Şubat 2017 Çarşamba 08:42
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim